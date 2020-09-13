川普求情也沒用！伊朗27歲摔角冠軍「示威捲入謀殺案」獄中被絞死

▲伊朗全國摔角冠軍納維德．阿夫卡里（Navid Afkari）遭到處決。（圖／翻攝Twitter@NavidSave）

記者吳美依／綜合外電報導

伊朗的全國摔角冠軍納維德．阿夫卡里（Navid Afkari）被指控，2018年參與反政府示威時，殺害一名自來水公司職員。他表示自己是因遭到刑求才會認罪，許多國際組織與人權團體紛紛呼籲德黑蘭實施赦免，就連美國總統川普也出聲求情。但是，阿夫卡里仍於12日遭到處決。

綜合BBC、《美聯社》報導，法爾斯省（Fars）司法部證實，阿夫卡里因殺害特克曼（Hassan Turkman），12日上午在設拉子（Shiraz）的阿德拉巴監獄（Adelabad Prison）接受絞刑。伊朗官媒上週在電視上播放他的認罪影片，但被外界指出，該影片與過去10年間疑似「強迫認罪」的橋段相似。

律師尤內西（Hassan Younesi）表示，處決以前，阿夫卡里被阻止與家人見面，「你們是否真的如此急著執行（死刑），所以剝奪了納維德最後一次探望機會？」他也強調，被當成定罪證據的影片是在事件發生前1小時所拍攝，無法證明任何事情，而實際上根本沒有死者遇害時的影片，與伊朗官媒的報導完全相反。

▲示威者12日在伊朗駐德國大使館前，抗議納維德．阿夫卡里（Navid Afkari）遭到處決。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗2018年發起大規模示威，民眾走上街頭，抗議經濟困境與政治壓迫，阿夫卡里也參加其中。他在一份錄音檔中揭露刑求一事，「如果我被處決了，我希望你們知道，一個無辜的人被處決了，即使他竭盡全力希望別人聽見他的聲音」。

錄音檔流出以後，引發廣大關注。代表全球8.5萬運動員的「世界選手協會」（The World Players Association）指出，阿夫卡里因為參與示威而遭「不公平地針對」，如果伊朗真的實施死刑，應該被逐出國際體壇。

就連川普也曾說，阿夫卡里「唯一的行為就是在街上參與反政府示威」，「致伊朗的領導人，如果你們赦免這個年輕人的生命，而非處決他，我將會非常感激」。

▲伊朗裔美國人12日白宮前抗議納維德．阿夫卡里（Navid Afkari）遭到處決。（圖／達志影像／美聯社）

儘管外界呼聲不斷，阿夫卡里仍被絞死，此外，他的兄弟瓦希德（Vahid）與哈比卜（Habib）也因涉入此案，分別被判處54年與27年有期徒刑。三兄弟的母親表示，兒子們被迫出庭指證彼此。但是，伊朗當局否認刑求指控。

國際特赦組織（Amnesty Internationa）形容，阿夫卡里的處決是「對於正義的嘲弄」。國際奧林匹克委員會（IOC）表示，這是「非常悲傷的消息」，對其親友表示哀悼與慰問。

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