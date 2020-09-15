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「食安公投」第一階段達標　江啟臣籲中選會：別卡案！

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▲前總統馬英九、國民黨主席江啟臣參加捍衛食安公投連署。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九、國民黨主席江啟臣參加捍衛食安公投連署。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨上週在全台22縣市同步發起「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投第一階段連署，黨主席江啟臣15日受訪表示，他在此呼籲中選會不要卡案，也不要用政治思考來決定這個公投能否成案，要由人民來做主。

江啟臣表示，食安對民眾健康及食安是相當重要的事情，此時此刻蔡英文政府用一紙行政命令，自行做主決定開放這件事情，已引發民眾的憂慮跟不安，因此從第一階段的公投連署就能感受到，人民是希望自己做主，應該讓人民自己來做主。

江啟臣說，第二階段的公投連署，希望中選會在送案之後能趕快進行相關程序的審核，因現在已經沒有公投審議委員會，照理講中選會只能做形式審查，審查完後，應該趕快民眾可以進行第二階段的連署。

至於美方的壓力，江啟臣也強調，食安是不分黨派，不管是跟AIT的溝通交流，甚至是美國更高層級人員來台灣，希望也不要僅限於跟執政黨溝通，如果有機會跟在野黨溝通，他們也相當樂意，因為多溝通就不會產生誤解或誤判。

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