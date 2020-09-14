獨／國民黨海峽論壇底線曝光　祭出「尊嚴牌」力勸王金平

▲前立法院長王金平。（圖／記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

前立法院長王金平將率團赴廈門參加海峽論壇，原本外界期待將開啟兩岸久違對話，但央視一句「來求和」引發國民黨內強烈不滿。陸方涉台人士透露，總統府釋出「蔡王會」訊息後，王金平替蔡英文傳話的消息不脛而走，大陸央視因此譏諷「這人要來大陸求和」，最後反而讓國民黨裡外不是人。

根據央視當時播出節目內容，標題就寫著「台海凶險，這人要來大陸求和」的，節目主持人李紅痛斥，王金平有跟蔡英文見過面，是台灣派出的特使。涉台人士強調，王金平雖然去年以祭祖名義到訪廈門，但過去鮮少有與台辦系統接觸，李紅此言擺了明不接受「蔡英文特使」向陸方傳話，故嗆綠營來求和。

據透露，對岸其實非常希望王金平能前往海峽論壇，所以在此次的出入境與防疫上都給了特殊的禮遇，依規劃，王金平於16日搭乘特定包機前往廈門，代表團將團進團出，搭機前僅需兩項證明，第一是14天內不可有出境紀錄，第二是5天內的核酸檢測證明。王金平等人在隔離兩天後，預計19日與大陸全國政協主席汪洋會面，21日搭包機返台。

不過，就在國民黨宣布由王金平代表出席海峽論壇後，總統府釋出「蔡王會」訊息，讓黨內人士極為詫異，儘管王金平和府方再三強調沒有傳話一事，但對藍營已造成傷害，綠營更是議論紛紛此事，「求和說」爆發後，在目前兩岸互信極低的情況下，反彈聲浪自然湧現。

據透露，黨內青壯派李彥秀、柯志恩、林為洲等人傾向王金平不要代表國民黨去，若要，王金平也只是以個人身份去，而此番底線的聲音也已經在13日傳給了王金平；江啟臣也以站在國民黨尊嚴的立場，希望說服王金平不要出席海峽論談，所以他才會公開堅持要求當事人道歉，否則不排除取消出席海峽論壇。

涉台人士分析，依照央視作法，不太可能向國民黨道歉，而對國民黨而言，若不大動作反擊，將再度被貼上舔共的標籤，雙方鷹派抬頭，都將自己逼到死角，錯失溝通機會。國民黨內人士則感嘆，事情發展到這個地步，受傷最重的是江啟臣和國民黨。

熟悉美中台關係人士也表示，國民黨若堅持去，一定要面對親中的質疑，但在海峽論壇舉辦的同一時間，美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）也將抵台主持「台美經濟與商業對話」，屆時將再次凸顯國民黨親中，民進黨親美的形象，以國內目前氛圍而言，對國民黨不會加分，取消反而有望替藍軍設停損點。

對於王金平一波多折的兩岸行，國民黨13日晚間也再度透過新聞稿強調，兩岸交流的互信近年來日趨脆弱。然而近日媒體針對海峽論壇，相關報導經常以匿名消息來源為主，並且諸多內容不實，在未經黨部授權下，對媒體發言，不但影響兩岸互動，也對本黨形象造成傷害，除希望黨內同志自我約束外，期盼媒體報導審慎查證，以正視聽。

其他人也看了這些新聞...

►王金平海峽論壇見全國政協主席 替綠營傳話「延續ECFA」

►王金平赴海峽論壇變幫「九二共識」背書 想拖蔡英文下水

►總統府：王金平上個月曾跟蔡英文報告應邀出席海峽論壇



相關新聞...

► 王金平被稱來求和 國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」

► 國民黨連夜向國台辦、海峽論壇抗議 反擊陸媒稱王金平「來求和」

► 海峽論壇講稿不提「九二共識」 王金平連掛保證：絕沒幫總統傳話！

►振興一下我們的美麗