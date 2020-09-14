快訊／國民黨：不以政黨形式參加第十二屆海峽論壇

記者楊蕓／台北報導

前立法院長王金平將率團赴廈門參加海峽論壇，遭指「求和」引發國民黨內強烈不滿。國民黨主席江啟臣要求當事人道歉，但至今並未獲得回應。國民黨14日下午召開記者會，宣佈不派員出席海峽論壇，文傳會主委王育敏表示，近日央視節目出現不當求和說，已讓交流美意變調，衡量目前兩岸整體氣氛不利雙方交流對話，「國民黨宣布第十二屆海峽論壇，不以政黨形式參加。」

國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍13日前往王金平辦公室密會，王金平會後僅表示「中央黨部明晚會做最後決定」，14日上午，江啟臣結束中午立院黨團與新北市長侯友宜便當會後，隨即返回黨中央與黨務主管開會，下午3點再親自拜會王金平，做最後確認。

王金平與江啟臣密會前受訪表示，「中央決定去，我就去，決定不去，我就不去。」媒體追問，會再以個人名義去嗎？王金平回應，「不會不會，我老早明確跟黨中央講，如果黨說不去，那我就不去！」並強調，「我的立場是黨來請我擔任團長，黨要去我就跟著黨意識走，黨不去我就不去。」

下午四點半，國民黨文傳會主委王育敏、大陸事務部主任左正東召開記者會，王育敏表示，之前基於要為兩岸和平開一扇窗 為了促進民間互惠交流 預定九月八號宣布由王金平代表國民黨團長 出席海峽論壇 但因近日央視節目出現不當求和說，已讓交流美意變調，衡量目前兩岸整體氣氛不利雙方交流對話，「國民黨宣布第十二屆海峽論壇，不以政黨形式參加。」

王育敏表示，兩岸關係非常複雜敏感，任何不當評論行為，足以讓互信受到嚴重傷害 主張兩岸基於對等尊嚴交流 未來仍然會持續為兩岸交流對話努力。

第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，王金平將率國民黨代表團參加，但被央視主持人李紅稱「這人要來大陸求和」，引起各界譁然，國民黨秘書長李乾龍甚至考慮取消隨行。國台辦為此發聲明澄清，表示「歡迎王金平出席論壇」。

陸方涉台人士透露，總統府釋出「蔡王會」訊息後，王金平替蔡英文傳話的消息不脛而走，大陸央視因此譏諷「這人要來大陸求和」，最後反而讓國民黨裡外不是人。

根據央視當時播出節目內容，標題就寫著「台海凶險，這人要來大陸求和」的，節目主持人李紅痛斥，王金平有跟蔡英文見過面，是台灣派出的特使。涉台人士強調，王金平雖然去年以祭祖名義到訪廈門，但過去鮮少有與台辦系統接觸，李紅此言擺了明不接受「蔡英文特使」向陸方傳話，故嗆綠營來求和。

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