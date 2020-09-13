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被質疑輕放丁允恭事件　范雲提出3大評論性別議題準則

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▲▼民進黨立委范雲召開跨界集結打造反性騷防線記者會 吳思瑤 賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

在總統府前發言人丁允恭事件後，長期關注女性議題的民進黨立委范雲，被質疑輕輕放過，遭到各方抨擊。對此，范雲13日晚間透過臉書提出她過去25年來，針對性別議題是否要評論的3大準則。

首先，范雲認為，只要遇到涉及私人情感關係的事件，必須釐清事件真相。不可第一時間喊打喊殺，不助長公審，「這個標準，不管面對國民黨、民眾黨、民進黨的事件，都是一致的。」

范雲說，當民眾黨接二連三發生各種桃色風波，張益贍保母事件、新竹黨部執行長渣男事件等，她沒有立刻跳出來喊打喊殺；此外，當韓國瑜發生王小姐事件時，她也沒有見獵心喜。

范雲指出，當國民黨前立委吳育昇發生摩鐵事件時，她沒有參加公審。而很久以前，李艷秋被攻擊是小三，破壞李濤婚姻時，她也沒有參加公審。

接著，第二個準則，范雲說，只要涉及性侵、性騷擾、權勢性侵的事件，必須在法律上嚴懲。她認為，旁觀者不可見獵心喜做政治攻擊的素材，不可利用受害者的傷痛，成就自己的政治聲勢。

范雲說，在2019選舉期間，對手林奕華委員團隊主任涉嫌性侵女志工。按照現在罵她的人所說，應該第一時間召開記者會，大肆抨擊林奕華養狼為患，縱容自己的幹部對志工下毒手，「還可以進一步要求其他國民黨候選人，一定要表態，沒有第一時間罵，就是包庇惡狼。」

范雲表示，這樣不但可以展現我的正義感，還可藉機打擊林奕華，獲得自己的政治利益，「但我沒有這樣做，因為我知道，若我這樣做，藍營為了處理政治風波，可能會對受害者做更惡質的政治抹黑和反撲。」

第三，范雲認為，政治人物涉及「公開對特定族群」性別歧視、性騷擾的言語和行為，就會評論，「因為，當女性或性別弱勢，成為集體的受害者，沒有人能夠代表整個族群發聲，那麼屬於受害族群的每個人，都應該發出抗議」。

因此，范雲指出，韓國瑜公開發言看女生小腿的事情，她罵的是他公開的歧視言論，「但當他被眾多名嘴追著王小姐事件時，我沒有講過一句他的個人情感世界。從過去到現在，不管是藍色綠色白色，我的標準是一致的。」

至於丁允恭事件，范雲表示，涉及傷害公益的部分，若有錯就嚴懲，絕不能包庇，從昨天曝光的陳情信看來，可能涉及騷擾和打壓前女友的問題；如果還有運用他的公權力，那問題更嚴重，應該依法辦理。

范雲認為，後續的處理情形，既然監委已經啟動調查，相信事件的全貌能有完整的呈現，「民進黨黨內也需要檢討反省，讓從政黨員檢視自己的言行，是否符合民進黨所主張的性平價值。」

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