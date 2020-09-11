丁允恭已婚劈腿、辦公室打砲傷公務員形象　監委申請自動調查

▲總統府前發言人丁允恭。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統府前發言人丁允恭遭週刊爆出，於高雄市新聞局長任內與女記者發生在辦公室內發生性行為，甚至要求墮胎。由於事關公務員清廉形象，監察院監察委員已申請自動調查。

丁允恭遭週刊爆料，於擔任高雄市政府新聞局局長期間，明知自己已訂有婚約仍劈腿多女，其中與某女性記者交往時，多次利用上班時間，在局長辦公室與女記者發生性行為，甚至要求墮胎、糾纏不願分手情事，導致該女性記者身心狀況長期不佳，無法於新聞業界繼續工作。

監察委員紀惠容、王美玉表示，丁允恭身為高階政務官，言行舉止實應為基層公務員之表率，卻未妥善處理男女關係，而在局長辦公室發生性行為，與公務員應有之端正品操相違，事渉官箴，申請自動調查。

監委指出，丁允恭所涉行為是否違反公務員服務法、公務員懲戒法相關規定，有無利用新聞局長職務上之機會、權勢，與新聞從業人員交往、接觸或損害於人等有辱官箴情事，事涉公務人員廉潔形象、公共利益、職業倫理（新聞倫理）或利用權勢交往等疑義，實有調查釐清之必要。

外傳丁允恭於局長任內就經常被陳菊袒護，不少藍營人士就嘲諷看陳菊要怎麼處理，而陳菊10日出席監察院委員會聽聞此事，再三強調監委應該獨立行使職權，這件事該怎辦就怎麼辦。

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