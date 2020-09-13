　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我討厭處女」！丁允恭親吐性癖好　PTT帳號遭起底認了：是我的

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統府發言人丁允恭陪同總統出席世界母語日,並於會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲丁允恭。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前總統府發言人丁允恭被爆出劈腿4女的醜聞，任職期間還曾與記者前女友Y女多次在辦公室發生性行為。而丁允恭過去在PTT上的留言也被網友一一翻出，其中包含「我討厭處女」、「顏射才爽」等不堪字眼，透露出自身的性癖好。對此，丁允恭坦言，該帳號的確是他本人使用沒錯。

丁允恭遭前女友Y女踢爆，他在訂婚後劈腿4女、逼墮胎，且趁上班時間在局長室內發生性行為，種種醜聞與先前辛苦建立的正面形象大相逕庭。Y女先前就曾爆料，丁允恭時常要求她穿上「露出一截屁股蛋的短裙，搭配網襪、高跟鞋等性感衣著」，而在局長室激戰後，她形容自己就像妓女般，只能尷尬離開新聞局。

▲▼丁允恭過去留言遭起底。（圖／翻攝自PTT）

▲丁允恭過去留言遭起底。（圖／翻攝自PTT）

據《東森新聞》報導，丁允恭過去在PTT的言論也遭起底，一名自稱丁允恭大學學弟的男子出面爆料，丁允恭曾在板上留下不少不堪字眼，其中就包含，「不要！我討厭處女」，無意間透露出自身的性癖好。

PTT的網友也整理出丁允恭「那些年」的事蹟，丁允恭在2000年時，曾寫下「淫詩豈有高低」、「我們應該辦個古詩淫唱大會」、「股射幹嘛？顏射才爽」、「不要，我討厭處女」等語。對此，丁允恭坦言，該帳號的確是他本人使用沒錯。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／屏東縣府地政處長家中倒地猝逝！享年50歲　
南投露營生還女子「聽轟隆水聲」爬車頂逃命！還原現場：他們瞬間
美國隊長手滑PO「清晰私處」　6照5影全曝光
快訊／豪雨狂炸士林外雙溪溪水暴漲！2釣客遭沖走搶救中
快訊／7歲男童母親遺體尋獲　南投露營遊客2死2失蹤
「我討厭處女」丁允恭親吐性癖好　PTT帳號發言全遭起底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣回豐原喜曝「反美豬公投連署」破萬份！　盧秀燕到場力挺

侯漢廷批民進黨犧牲人民健康：跟丁允恭一樣渣請改名「毒豬黨」

王金平赴陸遭指「求和」　侯友宜：平等對待的交流才有意義

影／士林外雙溪2男遭沖走！急出動10輛消防車⋯救援影片曝光

共軍攻取東沙島？　總統府：希望北京方面能夠自我克制

王金平率團赴陸變「求和團」　總統府：該慎思！維護台灣人國格

范雲維基百科資料被網友惡搞　「女權鬥士」有新註解

「我討厭處女」！丁允恭親吐性癖好　PTT帳號遭起底認了：是我的

士林山區時雨量達91毫米　成立緊急應變小組

一周掀2大民怨　港媒評陳其邁2年拚4年：壓力應該很大

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

吳娜拉.全昭旻唱歌「哄Jessi睡覺」　劉在錫疲憊嘆氣：我明天就要辭職！

療癒男聲！溫柔翻唱《飛鳥和蟬》　他道出纏綿心境...網：不斷重播

楊千嬅自責生兒差點死掉「我自己有問題」　陳小春突爆料鄭伊健、梁詠琪戀愛史

江啟臣回豐原喜曝「反美豬公投連署」破萬份！　盧秀燕到場力挺

侯漢廷批民進黨犧牲人民健康：跟丁允恭一樣渣請改名「毒豬黨」

王金平赴陸遭指「求和」　侯友宜：平等對待的交流才有意義

影／士林外雙溪2男遭沖走！急出動10輛消防車⋯救援影片曝光

共軍攻取東沙島？　總統府：希望北京方面能夠自我克制

王金平率團赴陸變「求和團」　總統府：該慎思！維護台灣人國格

范雲維基百科資料被網友惡搞　「女權鬥士」有新註解

「我討厭處女」！丁允恭親吐性癖好　PTT帳號遭起底認了：是我的

士林山區時雨量達91毫米　成立緊急應變小組

一周掀2大民怨　港媒評陳其邁2年拚4年：壓力應該很大

「J女郎」李心艾大走鐘！目測暴肥20公斤　整個人腫一圈膨脹1.5倍

江啟臣回豐原喜曝「反美豬公投連署」破萬份！　盧秀燕到場力挺

愛妻哥幫買衛生棉　遭超市大媽爆吼「你是變態啊」爬回車上哭成淚人兒！

台電：武界壩閘門2度異常　通令所有水力電廠關閘門控制電源「檢查確認」！

醫生嗆「質疑專業」病人高血壓轉加護病房　玉兔背黑鍋爆內幕

香港上演逃離潮！第一季永久離港7600宗　「走資155億」創新高

侯漢廷批民進黨犧牲人民健康：跟丁允恭一樣渣請改名「毒豬黨」

愛犬去放風！草地中多出一尊「灰狼雕像」　媽傻眼：我的狗呢

忽冷忽熱身體毛病多！醫曝「保護力失調」5前兆…常常嘴破要小心

快訊／屏東縣府地政處長家中倒地猝逝！享年50歲　同仁聞訊不捨

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

政治熱門新聞

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

蒜頭飆天價！韓粉農民不自殺聲明

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

5港人驚爆偷渡來台消失　王浩宇：進來誰扛？

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

李艷秋：丁允恭毀了范雲

陳時中爭疫苗「確保分配」蘇益仁：太晚了

國民黨擬取消海峽論壇　江啟臣嗆央視：先公開道歉再說！

吳斯懷再槓王定宇「宇宙也包圍地球」

范雲維基資料被網友惡搞　女權鬥士有新註解

王鴻薇轟范雲雙標：女性陳情要先亮黨證？　

前鎮乙烯外洩原因找到了　竟與高雄氣爆相同

即／台中市前議員林威邦猝逝！　享年57歲

蘇起：中國恐在美大選後「小打」台灣

更多熱門

相關新聞

除了固定的薪水之外，許多人會做一些小投資，增加自己的被動收入，但有一名女網友表示，自己因為怕會虧損，沒有做額外的投資，因此感到疑惑，「30歲沒投資是不是有點弱？」吸引許多過來人留言建議，「可以了解一下但要做足功課，不然寧願不要」。

范雲維基資料被網友惡搞　女權鬥士有新註解

范雲維基資料被網友惡搞　女權鬥士有新註解

2男女唱完KTV到包廂找人　「聲音過大」爆衝突

2男女唱完KTV到包廂找人　「聲音過大」爆衝突

撥165反詐騙專線「沒先掛斷」　慘丟120萬

撥165反詐騙專線「沒先掛斷」　慘丟120萬

電機系起薪高！畢業卻選擇國考2關鍵曝

電機系起薪高！畢業卻選擇國考2關鍵曝

關鍵字：

丁允恭劈腿訂婚高雄處女PTT

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

何超盈產後暴肥「前後對比照曝光」

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

在陸從事醫療業！高雄女居家檢疫期間身亡

16歲少年夜衝五指山　失控自撞亡

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

喪偶不到1年…她與老公麻吉「週週上摩鐵」

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

新北女賣大尺度照！「特殊部位」遭認出糗了

周杰倫正妹球友曝光！３美女身分超狂

蒜頭飆天價！韓粉農民不自殺聲明

更多

最夯影音

更多
眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0
他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面