「我討厭處女」！丁允恭親吐性癖好　PTT帳號遭起底認了：是我的

▲丁允恭。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前總統府發言人丁允恭被爆出劈腿4女的醜聞，任職期間還曾與記者前女友Y女多次在辦公室發生性行為。而丁允恭過去在PTT上的留言也被網友一一翻出，其中包含「我討厭處女」、「顏射才爽」等不堪字眼，透露出自身的性癖好。對此，丁允恭坦言，該帳號的確是他本人使用沒錯。

丁允恭遭前女友Y女踢爆，他在訂婚後劈腿4女、逼墮胎，且趁上班時間在局長室內發生性行為，種種醜聞與先前辛苦建立的正面形象大相逕庭。Y女先前就曾爆料，丁允恭時常要求她穿上「露出一截屁股蛋的短裙，搭配網襪、高跟鞋等性感衣著」，而在局長室激戰後，她形容自己就像妓女般，只能尷尬離開新聞局。

▲丁允恭過去留言遭起底。（圖／翻攝自PTT）

據《東森新聞》報導，丁允恭過去在PTT的言論也遭起底，一名自稱丁允恭大學學弟的男子出面爆料，丁允恭曾在板上留下不少不堪字眼，其中就包含，「不要！我討厭處女」，無意間透露出自身的性癖好。

PTT的網友也整理出丁允恭「那些年」的事蹟，丁允恭在2000年時，曾寫下「淫詩豈有高低」、「我們應該辦個古詩淫唱大會」、「股射幹嘛？顏射才爽」、「不要，我討厭處女」等語。對此，丁允恭坦言，該帳號的確是他本人使用沒錯。