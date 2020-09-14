「王金平是忠貞黨員」　國民黨：他在3天前已跟江啟臣表態

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨14日下午宣布取消出席第十二屆海峽論壇，前立法院長王金平確定不率團前往，國民黨表示，他在上週五就已經跟黨主席江啟臣表態，「如果黨決定不去（海峽論壇），他就不去」。

▲立法院前院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

王金平原將率團赴廈門參加海峽論壇，後來遭大陸央視指「求和」引發國民黨內強烈不滿。針對是否出席海峽論壇，王金平在14日下午與江啟臣密談前受訪表示，「中央決定去，我就去，決定不去，我就不去。」

對於媒體繼續追問會以個人名義去嗎，王金平則回應，「不會不會，我老早明確跟黨中央講，如果黨說不去，那我就不去！」他強調，「我的立場是黨來請我擔任團長，黨要去我就跟著黨意識走，黨不去我就不去。」

國民黨大陸事務部主任左正東也在國民黨下午宣布取消出席海峽論壇的記者會上表示，王金平是忠貞的國民黨員，早在上週五就已經跟江啟臣表示，如果黨不去（海峽論壇），他就不去。

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