才說開放美豬是換國際地位　陳時中改口：不會為國際地位犧牲食安

▲陳時中宣布瘦肉精美豬殘留容許量。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

萊劑美豬將於明年元旦開放進口，總統蔡英文以行政命令規避國會審查引發爭議。衛福部長陳時中日前在才在廣播節目上說，開放美豬是換一個國際地位，但昨日接受財經節目專訪又改口，表示「不會為國際地位犧牲食安」。

衛生福利部日前公布豬肉萊克多巴胺殘留容許標準，全豬都定標準，其中腎臟訂出比國際嚴格的0.04ppm，國人常食用的肌肉、豬脂、豬雜內臟則為0.01ppm。

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陳時中13日在節目上表示，開放萊劑美豬進口，一定會做好安全把關，雖然此舉可以讓國際貿易比較順暢，但不會因為經濟犧牲安全。

他另舉美牛為例，表示萊劑美牛早已開放進口，且國人吃這麼久也沒有問題，「不會說以前吃牛沒關係，吃豬肉就有問題」，衛福部也會從源頭、邊境與市場三方做好把關，確保國人吃的美豬都安全無虞。

最後，陳時中強調，過去有人將他的發言曲解為「台灣可以為了國際地位犧牲食安」，這樣說是倒果為因，因為台灣開放萊劑美豬，代表的是信守國際承諾，也會讓國際地位變高。

他更說，自從8年前說要開放美豬後，各界都有很多聲音，但8年來萊劑在國際間都沒出問題，很多以前反對的人，現在都贊成了，加上越來越多證據顯示萊劑安全，台灣要開放，才能往前走。