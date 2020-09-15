葉毓蘭諷陳菊幕僚是「最大的攪屎棍」：高市府臭不可聞！

▲立委葉毓蘭。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君日前因評論「誰讓丁允恭藉勢借端」，與陳菊愛將、前高雄市秘書處長陳瓊華隔空交火，意外扯出當年陳菊賑災考察日本熊本時還不忘慶生的事件。對此，國民黨立委葉毓蘭14日批評，當時高雄正在水深火熱之中，花媽帶著4000萬的善款去日本熊本，當然熊本市長會送上蛋糕；她直呼：「最大的攪屎棍出現了，才知那時的高市府原來如此臭不可聞。」

丁允恭事件掀起兩個女人的戰爭，葉毓蘭14日在臉書描述，鍾沛君日前的現身說法，本來只想印證年輕的Y記者被新聞局長臨幸凌辱的難言之痛，只因提起看過花媽護丁允恭的臉，就招來陳院長辦公室主任的陳瓊華的砲轟，暗批鍾沛君當年態度不佳，雞蛋裡挑骨頭等。

葉毓蘭提到，當然鍾沛君就順勢把熊本市長在城破路段天雨時，為花媽辦的生日趴和盤托出，這個生日趴給足花媽面子，讓花媽又驚又喜。

至於為何當年陳菊慶生沒有媒體報導？葉毓蘭解答，完全是因為當時花媽最大的負評，莫過於水災睡覺、颱風歡唱，這種人民受災、市長睡覺歡唱，防災指揮中心無人坐鎮的形象，是花媽揮之不去的夢魘。

葉毓蘭直言， 2016年熊本大地震時，同時也是高雄發生氣爆，花媽可是帶了4000萬的捐款去熊本，當然市長會送上花媽生日蛋糕，這可是好貴的生日蛋糕。

葉毓蘭接著引用已故母親生前常說的俚語，「屎坑母湯喇（糞坑不要翻攪）否則會臭氣沖天」。她解釋，這句話用意在告誡人不要輕舉妄動，且「最大的攪屎棍」出現了，那時的高雄市府原來如此臭不可聞。

她諷刺，就如同臉書粉專「逆風的烏鴉」所說，不認為這件事對陳菊的權位有甚麼影響，反正院長已經當上了；不過，陳瓊華的作法，印證了一件事，就是陳菊的人馬已經不在意外界觀感，囂張跋扈到不需要思考危機處理問題，才會不假思索的這麼做。

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