蒜價狂飆找業者祭酒？葉毓蘭：「蒜」你倒楣！政府裝蒜婆媽自救

記者黃巈禾／台北報導

國內蒜頭價格狂飆，品質較好的價格飆破400，比豬肉還貴。調查局雲林調查站近日查獲有蒜商囤貨150公噸蒜頭，引發外界質疑，每次菜價格高漲，就隨便找一個業者來交差，150公噸不至於操蒜頭行情，政府應繼續追查是否有其他業者聯手哄抬。對此，國民黨立委葉毓蘭也直言，「政府裝蒜婆婆媽媽要自救」。

▲大蒜近來價格飆漲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

葉毓蘭13日在臉書表示，大蒜的問題短期內無解，國內歉收，進口貨以疫情為由不給進，「所以全部是供需失調的問題，那個庫存150噸的蒜商被逮來祭酒，『蒜』你倒楣，我也不懂為什麼農糧署不聽建議，改以煙燻法滅菌的方式處理進口蒜的防疫問題。反正，今天蒜價創新高，每公斤批發價上衝433元。」

葉毓蘭指出，在美國當窮留學生時曾住過中西部偏鄉，為了能夠吃中國菜，對於所有的食材調味料，一向都有備用方案，買不到新鮮蒜，就用蒜粉，「一樣好味的霹靂啪啦」，前年友人從波蘭回來，帶了一大罐蒜粉給她，聽說波蘭便宜到爆，她用了大半年，沒問題的。

雲林縣調查局查出虎尾鎮林姓蒜商囤積達150公噸蒜頭，調查局人員已帶回蒜頭進銷帳證等相關資料，釐清是否有伺機囤積、哄抬蒜頭價格犯行。韓粉農民林佳新在臉書揪出蒜頭飆天價的兇手，他爆料，有6個是立委的樁腳，正常外面每台斤60全部會賣出，除非既有規定交貨慢慢釋出的固定訂單，只有他們知道後續有故事所以到了每台斤150以上才開始賣，甚至非本業的都在做「誰事先知道今年會這樣嚴格卡關進口？」