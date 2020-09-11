否認提拔丁允恭進中央！　陳菊：是賴清德引薦他到行政院

▲丁允恭、陳菊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

總統府前發言人丁允恭在任高雄市新聞局長期間，對前女友劈腿、逼迫墮胎，甚至上班時間在局長室內關門發生性關係等事被當事人踢爆後，外界關注視丁允恭為愛將的監察院長陳菊反應，並有聲音認為陳菊提拔丁允恭進入中央。對此，陳菊受訪時表示，是副總統賴清德引薦丁允恭到行政院。

根據《中國時報》11日晚間報導，有外界質疑陳菊把丁允恭從高雄帶來行政院、總統府，但遭陳菊否認，並強調是賴清德任閣揆時，看動對方才華隧引薦到行政院。

另外，外傳丁允恭任高雄市新聞局長期間就經常被陳菊袒護，不少藍營人士就嘲諷看陳菊要怎麼處理，而陳菊10日出席監察院委員會聽聞此事，再三強調監委應該獨立行使職權，這件事該怎辦就怎麼辦，但先前並未收到陳情，若真的知道這件事，當下一定會處理。

而由於丁允恭醜聞事關公務員清廉形象，監委紀惠容、王美玉已申請自動調查。她們表示，丁允恭身為高階政務官，言行舉止實應為基層公務員之表率，卻未妥善處理男女關係，而在局長辦公室發生性行為，與公務員應有之端正品操相違，事涉官箴，申請自動調查。

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