陳菊赴日賑災「慶生影片」曝光！鍾沛君：惹到她我該注意什麼

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君日前爆料親眼目睹「陳菊護航丁允恭」。隨後，陳菊愛將、前高雄市秘書處長陳瓊華PO出一張鍾沛君出訪晚宴的照片反擊。鍾沛君14日再度爆料，陳菊賑災考察熊本，不忘慶生。

2016年4月日本熊本發生地震，高雄市民踴躍捐款賑災，時任高雄市長陳菊、台南市長賴清德於該年6月10日共組「熊本加油團」，赴日本熊本縣展開為期3天的慰問行程，包括赴當地災區探視災民、視察熊本城與災區之受損情況，並致贈賑災捐款。

▲賴清德、陳菊組成熊本加油團。（圖／台南市府提供）

如今，丁允恭醜聞爆發後，鍾沛君10日在臉書爆料，時任新聞局長的丁允恭對出訪熊本時程和內容一問三不知，從頭擺爛到尾，她忍無可忍當陳菊的面一一細數不合理的地方，只換來陳菊笑咪咪的說「我知道了」。

對於鍾沛君指控，陳瓊華12日在臉書PO出鍾沛君在出訪熊本一場晚宴的照片，並反擊，不只新聞單位，連主辦單位都是配合當地狀況、隨時調整行程，在蒲島知事現身前，根本不確定他可否趕到，蒲島知事在眾人驚喜中坐下，其幕僚才說這是地震1個多月以來熊本團隊第一場餐會、第一次坐下來好好吃飯，不到48小時的慰問行程、返回高雄前一刻，熊本朋友提出「益城町受災最重，要不要去看看？」，陳菊說「來了，當然要去看（受災）最嚴重的」，所以臨時在雨中去拜訪，2位市長哪裡下車、路線怎麼走、會遇到誰都不知道，當然無力先安排好媒體拍攝路線。

▲陳瓊華在臉書PO出一張鍾沛君出席熊本晚宴的照片。（圖／翻攝自Facebook／Chiung-hua Chen）

陳瓊華說明，這場外訪，丁允恭沒有前往，只有在出發的機場記者會協助媒體處理，鍾沛君確實在回台灣的機場上趨前跟陳菊抱怨，在旁的她尊重鍾沛君單獨跟陳菊講話，他們隨後去問新聞局同事發生什麼事，這場外訪也有其他媒體同行，但除了鍾沛君，沒其他人指正，「這一場外訪，是高雄姐妹市的天災，路破天雨，所以沒能好好招呼媒體，我們很抱歉」、「不要拿天災當舞台」。

▲鍾沛君爆料，陳菊赴日本熊本致贈災區捐款，還不忘為慶生。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君，下同）

對此，鍾沛君14日在臉書以「惹到陳菊院長我該注意什麼」為題回擊，既然陳瓊華要「考古」，那就來談誰在熊本賑災出訪大肆慶生，誰切了生日蛋糕還不准記者發新聞，時間回到2016年，這趟為期三天，名為賑災考察的出訪，從得知要隨行採訪開始不斷聯繫時為新聞局長的丁允恭，想知道行程怎麼規劃，丁允恭要嘛沒接也不回，要嘛說問另一位陳菊的幕僚「洪OO」，行前得到的答案跳針似的重覆「會盡快提供」，這是當時主跑北市府7年的她不曾看過的奇景。

鍾沛君指出，當時高雄同事知道她為了這趟出訪瞎忙，告訴她「重點在丁局長身上，洪OO只是棋子！」、「妳跟他用心搏命，他還是眼睛長頭上的」，6月10日還不知道具體採訪行程，就這樣登機了，看著已然安坐商務艙座位的陳菊，她和攝影非常焦慮，擔心3天份的新聞版面會開天窗。

鍾沛君提到，當晚透過翻譯採訪催生熊本熊的蒲島知事，聽他談災後重建，新聞有譜，和攝影總算有心情扒幾口飯，「但吃著吃著，全場熄燈，忽然間眾人齊聲高唱著生日快樂，一個鋪上百顆紅艷艷草莓、Q版陳菊畫像的豪華蛋糕被推出來，台上髮色斑白的蒲島知事，益發突顯壽星陳菊的神采奕奕奕，對，你不曾在任何新聞看到這畫面，因為隨團媒體通通被要求不能用攝影機拍、不能撰寫任何跟出訪慶生有關的報導」。

「對不起，那時的我害怕讓我在高雄的同事惹上麻煩，所以我照辦了」鍾沛君透露，除了與會者，沒人看過陳菊如何讓疲於救災的蒲島知事拍著手唱「happy birthday」，如今回想，過去凡那比重創高雄時，陳菊還能在官邸睡得香甜、強颱過境開設一級應變中心，陳菊還在跑慶生趴，那麼出訪災區不忘幫自己過生日，還需要意外嗎？退萬步言，既然有晚宴，順便慶生又何妨？

鍾沛君提到，若是這樣，陳瓊華何必酸溜溜的留言說「高雄姐妹市的天災，路破天雨，所以沒能好好招呼媒體，我們很抱歉」，彷彿是因為路破天雨才影響公務，但路再怎麼破，也沒顛壞訂製蛋糕，天再怎麼雨，也沒澆熄慶生的雅興不是嗎？真要抱歉，就留給「路破天雨」還得幫陳菊慶生的熊本團隊，真要抱歉，就留給被丁允恭傷害的那些心，當陳菊市長成了陳菊院長，那更悍更肥大的羽翼下，是否越來越多肆無忌憚的「自己人」？

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