　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菊赴日賑災「慶生影片」曝光！鍾沛君：惹到她我該注意什麼

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君日前爆料親眼目睹「陳菊護航丁允恭」。隨後，陳菊愛將、前高雄市秘書處長陳瓊華PO出一張鍾沛君出訪晚宴的照片反擊。鍾沛君14日再度爆料，陳菊賑災考察熊本，不忘慶生。

2016年4月日本熊本發生地震，高雄市民踴躍捐款賑災，時任高雄市長陳菊、台南市長賴清德於該年6月10日共組「熊本加油團」，赴日本熊本縣展開為期3天的慰問行程，包括赴當地災區探視災民、視察熊本城與災區之受損情況，並致贈賑災捐款。

▲台南市長賴清德，與高雄市長陳菊、新任駐日代表謝長廷所組成的熊本加油團，受到幸福部長熊本熊熱情迎接。（圖／市府提供）

▲賴清德、陳菊組成熊本加油團。（圖／台南市府提供）

如今，丁允恭醜聞爆發後，鍾沛君10日在臉書爆料，時任新聞局長的丁允恭對出訪熊本時程和內容一問三不知，從頭擺爛到尾，她忍無可忍當陳菊的面一一細數不合理的地方，只換來陳菊笑咪咪的說「我知道了」。

對於鍾沛君指控，陳瓊華12日在臉書PO出鍾沛君在出訪熊本一場晚宴的照片，並反擊，不只新聞單位，連主辦單位都是配合當地狀況、隨時調整行程，在蒲島知事現身前，根本不確定他可否趕到，蒲島知事在眾人驚喜中坐下，其幕僚才說這是地震1個多月以來熊本團隊第一場餐會、第一次坐下來好好吃飯，不到48小時的慰問行程、返回高雄前一刻，熊本朋友提出「益城町受災最重，要不要去看看？」，陳菊說「來了，當然要去看（受災）最嚴重的」，所以臨時在雨中去拜訪，2位市長哪裡下車、路線怎麼走、會遇到誰都不知道，當然無力先安排好媒體拍攝路線。

▲▼陳瓊華在臉書PO出一張鍾沛君在熊本晚宴的照片。（圖／翻攝自Facebook／Chiung-hua Chen）

▲陳瓊華在臉書PO出一張鍾沛君出席熊本晚宴的照片。（圖／翻攝自Facebook／Chiung-hua Chen）

陳瓊華說明，這場外訪，丁允恭沒有前往，只有在出發的機場記者會協助媒體處理，鍾沛君確實在回台灣的機場上趨前跟陳菊抱怨，在旁的她尊重鍾沛君單獨跟陳菊講話，他們隨後去問新聞局同事發生什麼事，這場外訪也有其他媒體同行，但除了鍾沛君，沒其他人指正，「這一場外訪，是高雄姐妹市的天災，路破天雨，所以沒能好好招呼媒體，我們很抱歉」、「不要拿天災當舞台」。

▲▼鍾沛君爆料，陳菊赴日本熊本致贈災區捐款，還不忘為自己慶生。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲鍾沛君爆料，陳菊赴日本熊本致贈災區捐款，還不忘為慶生。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君，下同）

對此，鍾沛君14日在臉書以「惹到陳菊院長我該注意什麼」為題回擊，既然陳瓊華要「考古」，那就來談誰在熊本賑災出訪大肆慶生，誰切了生日蛋糕還不准記者發新聞，時間回到2016年，這趟為期三天，名為賑災考察的出訪，從得知要隨行採訪開始不斷聯繫時為新聞局長的丁允恭，想知道行程怎麼規劃，丁允恭要嘛沒接也不回，要嘛說問另一位陳菊的幕僚「洪OO」，行前得到的答案跳針似的重覆「會盡快提供」，這是當時主跑北市府7年的她不曾看過的奇景。

鍾沛君指出，當時高雄同事知道她為了這趟出訪瞎忙，告訴她「重點在丁局長身上，洪OO只是棋子！」、「妳跟他用心搏命，他還是眼睛長頭上的」，6月10日還不知道具體採訪行程，就這樣登機了，看著已然安坐商務艙座位的陳菊，她和攝影非常焦慮，擔心3天份的新聞版面會開天窗。

鍾沛君提到，當晚透過翻譯採訪催生熊本熊的蒲島知事，聽他談災後重建，新聞有譜，和攝影總算有心情扒幾口飯，「但吃著吃著，全場熄燈，忽然間眾人齊聲高唱著生日快樂，一個鋪上百顆紅艷艷草莓、Q版陳菊畫像的豪華蛋糕被推出來，台上髮色斑白的蒲島知事，益發突顯壽星陳菊的神采奕奕奕，對，你不曾在任何新聞看到這畫面，因為隨團媒體通通被要求不能用攝影機拍、不能撰寫任何跟出訪慶生有關的報導」。

▲▼鍾沛君爆料，陳菊赴日本熊本致贈災區捐款，還不忘為自己慶生。。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

「對不起，那時的我害怕讓我在高雄的同事惹上麻煩，所以我照辦了」鍾沛君透露，除了與會者，沒人看過陳菊如何讓疲於救災的蒲島知事拍著手唱「happy birthday」，如今回想，過去凡那比重創高雄時，陳菊還能在官邸睡得香甜、強颱過境開設一級應變中心，陳菊還在跑慶生趴，那麼出訪災區不忘幫自己過生日，還需要意外嗎？退萬步言，既然有晚宴，順便慶生又何妨？

鍾沛君提到，若是這樣，陳瓊華何必酸溜溜的留言說「高雄姐妹市的天災，路破天雨，所以沒能好好招呼媒體，我們很抱歉」，彷彿是因為路破天雨才影響公務，但路再怎麼破，也沒顛壞訂製蛋糕，天再怎麼雨，也沒澆熄慶生的雅興不是嗎？真要抱歉，就留給「路破天雨」還得幫陳菊慶生的熊本團隊，真要抱歉，就留給被丁允恭傷害的那些心，當陳菊市長成了陳菊院長，那更悍更肥大的羽翼下，是否越來越多肆無忌憚的「自己人」？

其他人也看了這些...

丁允恭性醜聞爆發！前妻嚴婉玲首發聲：祝受傷女可平復
「我討厭處女」！丁允恭親吐性癖好　PTT帳號遭起底認了：是我的
丁允恭已婚劈腿、辦公室打砲傷公務員形象　監委申請自動調查

更多熱門新聞...

丁允恭劈多女民進黨婦女部冷處理　柯文哲：毫不意外
被質疑輕放丁允恭事件　范雲提出3大評論性別議題準則
范雲談丁允恭扯韓國瑜、李艷秋　網酸雙標：拿出來擋是哪招？

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
影／大貨車左轉沒禮讓　直行機車29歲騎士遭輾死
還原武界壩意外當天！他聽打雷後「2家人最後身影」：印象特別深
狄鶯怒點名「林女」網瘋猜是她！　3年前嫁王傳一
他游上岸逃死「重回武界壩」招魂　妻兒一次就允杯
網友群起撻伐！樂天要求公視台語台道歉
睡車上躲過洩洪！她煎熬28hrs…悲痛認老公遺體
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／國民黨海峽論壇底線曝光　祭出「尊嚴牌」力勸王金平

「黨要擁抱全國民眾」　侯友宜建議黨團：主動了解非執政縣市需求

「國民黨可以窮但不能沒志氣」　洪孟楷公開反對王金平赴海峽論壇

陳菊赴日賑災「慶生影片」曝光！鍾沛君：惹到她我該注意什麼

杜絕假口罩！王欣儀要求北市府「成立跨局處專案小組」加強稽查

侯友宜：王金平若沒得到平等尊嚴對待　去海峽論壇也沒意義

國民黨立委便當會鋪「主席之路」？　侯友宜：不分黨派歡迎來新北

韓粉瘋傳韓國瑜19日出席斗六活動！成復出「起手式」　他一席話解答

快訊／蘇貞昌週五專案報告美豬牛　藍綠白黃20立委磨刀霍霍

林俊憲槓蘇起「小教訓說」：前國安會秘書長勿幫中共威嚇台灣

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

獨／國民黨海峽論壇底線曝光　祭出「尊嚴牌」力勸王金平

「黨要擁抱全國民眾」　侯友宜建議黨團：主動了解非執政縣市需求

「國民黨可以窮但不能沒志氣」　洪孟楷公開反對王金平赴海峽論壇

陳菊赴日賑災「慶生影片」曝光！鍾沛君：惹到她我該注意什麼

杜絕假口罩！王欣儀要求北市府「成立跨局處專案小組」加強稽查

侯友宜：王金平若沒得到平等尊嚴對待　去海峽論壇也沒意義

國民黨立委便當會鋪「主席之路」？　侯友宜：不分黨派歡迎來新北

韓粉瘋傳韓國瑜19日出席斗六活動！成復出「起手式」　他一席話解答

快訊／蘇貞昌週五專案報告美豬牛　藍綠白黃20立委磨刀霍霍

林俊憲槓蘇起「小教訓說」：前國安會秘書長勿幫中共威嚇台灣

快訊／武界壩意外究因　台電：將增設閘門操作的防呆機制

中秋烤香腸新選擇！異國風「日式章魚燒、巨無霸韓式泡菜」首登場

女友和他分手！27歲男爬高壓電線8小時沒事　卻害死無辜老婦人

獨／國民黨海峽論壇底線曝光　祭出「尊嚴牌」力勸王金平

「黨要擁抱全國民眾」　侯友宜建議黨團：主動了解非執政縣市需求

開放美豬美牛》林騰鷂／陳菊漠視蔡英文一再危害人權

LIVE／新冠肺炎確診增1人！全台累積499例　指揮中心14時說明

驚悚影片曝！台南大貨車轉彎沒禮讓秒撞…「機車卡車底」騎士慘死

黃之鋒：勿討論港人逃亡過程「會對留港的港人造成危險」

搭高鐵被塞一疊千元鈔！說完「紙風車加油」秒下車⋯劇團感動PO網

政治熱門新聞

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

市議員批陳其邁　乙烯外洩3謊言

快訊／21砲指部士官長半夜起床尿尿　不熟環境墜樓

國軍14日起連5天24小時不間斷　實施「電腦兵棋推演」

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

挾高人氣參選？唐鳳：無黨派為所有人工作

罷免王浩宇二階段　30天連署過半

范雲談丁允恭扯韓國瑜、李艷秋　網酸雙標：拿出來擋是哪招？

被質疑輕放丁允恭　范雲提3大評論性別議題準則

蒜頭飆天價！韓粉農民不自殺聲明

孫大千：王定宇唯恐天下不亂　蘇貞昌看到綠軍就裝睡

藍營要求蔡英文報告美豬　總統府：行政部門會說明

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

武界壩3死1失蹤　她批違法貪玩「不應國賠」

機車老闆一看「輪胎」秒跌坐　網：職業級

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

網美甜笑拍照…鏡中驚見「銷魂David」

堅持急救…老父七孔流血亡！5年後他「骨斷屎滿床」　醫：我輸了

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面