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丁允恭前女友向陳菊陳情　內容曝光「求市長讓我們有條生路好走」

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▲總統府前發言人丁允恭。（資料照／記者李毓康攝）

▲總統府前發言人丁允恭。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

前總統府發言人丁允恭被前女友Y女踢爆劈腿、逼墮胎，甚至上班時間在高雄局長室內關門發生性關係後，傳出Y女當年曾寫信向時任高雄市長陳菊。對此，TVBS在10日播出的《新聞大白話》完整曝光信件內容。

根據節目內容指出，Y小姐在2017年時已離開丁允恭，來台北工作，且結交了另位男友，但仍受到丁允恭控制。丁允恭曾在臉書張貼一些跟Y小姐的親密照片，試圖破壞兩人感情，甚至威脅她跟新男友分手，於是Y小姐跟新男友商量後，決定寫信向陳菊陳情，而這封信最終於2017年下半年時，透過一位曾當擔任過民進黨主席的大老，把這封信交給陳菊。

信件內文寫道，「陳大市長您好，我是某某某，我是某某某的男朋友，我們最近遇到了一個難題，而這個難題全台灣應該只有您能夠幫助我們。我們遭到了騷擾，騷擾我們生活的人是貴府新聞局長。我的女朋友某某某之前與他交往，但已經分手（時間）了，但是丁局長卻不肯放過我們，不斷以各種管道、手段、謠言、權勢，對我與女友進行打壓，我跟女友僅是媒體基層從業人員，面對新聞局長如此高之權位。實在不知道該怎麼辦，只好求助於您，拜託您遏止他繼續對我與女友的人生造成破壞與傷害」。

陳情信中也提到，「感情事很難斷，好聚好散，我跟女友都相當怕被他報復，所以請陳大市長真的能制止他對我們的騷擾，不乞求您對他有任何處分，只讓他不再對一個小女生騷擾造謠，我女友因此差點輕生，求大市長幫忙，讓我們有一條生路好走」。

不過，外傳丁允恭任高雄市新聞局長期間就經常被陳菊袒護，不少藍營人士就嘲諷看陳菊要怎麼處理，而陳菊10日出席監察院委員會聽聞此事，再三強調監委應該獨立行使職權，這件事該怎辦就怎麼辦，但先前並未收到陳情，若真的知道這件事，當下一定會處理。

另外，由於丁允恭醜聞事關公務員清廉形象，監委紀惠容、王美玉已申請自動調查。她們表示，丁允恭身為高階政務官，言行舉止實應為基層公務員之表率，卻未妥善處理男女關係，而在局長辦公室發生性行為，與公務員應有之端正品操相違，事涉官箴，申請自動調查。

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