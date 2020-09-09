曾為「貪污說」隔空交火　柯文哲談丁允恭：哎唷⋯





▲柯文哲出席台北市109年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

總統府發言人丁允恭遭到前女友爆料，在高雄市新聞局長任內逼她墮胎，還在局長室發生性行為，以及劈腿行為，引發社會譁然，也使他向總統蔡英文請辭。台北市長柯文哲9日被問及此事，僅表示「哎唷」、「我先來盡義務出席活動」，不願多談此事。

柯文哲9日下午出席「台北市109年運動有功團體及人員表揚典禮」，被問到北市幸福度第一名，是不是因為有他才很幸福？柯文哲表示，「哎唷！哪有啦！不是我啦！我不是最後一名嗎？」

至於曾經與他隔空交火的丁允恭，9日上午被週刊爆出曾經劈腿、在局長室發生性行為、逼女方墮胎等負面消息，柯文哲僅回應，「哎唷！我先來盡義務出席活動。」

關於柯文哲與丁允恭交火的過去，起因為柯文哲2019年曾說「蔡英文身邊的人都貪污」，引起蔡英文身邊的幕僚不滿，紛紛跳出來反擊，當時丁允恭也表示，「林北沒有貪污，請道歉。」

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