高雄鳳山再傳隨機傷人　地方媽媽嚇壞PO網：他想伸手抓我和女兒

▲高雄鳳山區一連發生幾起隨機攻擊事件，讓載女兒上學遇到陌生男子伸手抓人的媽媽十分擔心。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄鳳山區最近不太平靜！一個月內發生3起男子隨機傷人事件，最近的一件發生在8日下午，一名女子在臉書社團PO文，指出她早上載女兒出門上學，遇到一名男子騎車到她們旁邊，準備伸手抓她們，嚇到她趕緊把車轉向離開，事後警方聯絡當事女子到派出所了解事發經過，女子指出幸好轉向的快，沒有被男子觸碰到，目前警方已經鎖定一名可疑男子，將通知他到案說明，如屬實將依社會秩序維護法送辦裁罰。

根據這名PO文的女子指出，她和小孩差點被陌生人觸摸的地點在光遠路上，當時她看到男子騎車上路，伸手隨意傷人，甚至目擊到他往前又騎了約100公尺，看到老人騎車經過，竟伸腳朝對方猛踹了一下，這一幕看在女子眼中實在很驚嚇，直呼很可怕。

根據了解，高雄鳳山大東捷運站、鳳山捷運站後方一個月來，驚傳至少三起男子持拖鞋隨機攻擊民眾，之前就連婦人抱著1歲女兒也難倖免，目前針對這起隨機攻擊事件，鳳山警方已展開調查，調閱監視器畫面，鎖定一名男子涉嫌重大，警方全力追緝中，將朝違反社會秩序維護法裁處，可處拘留3日以上或1萬8千元罰鍰。

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