　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

支持度慘輸蔣萬安30％　羅智強：環境越困難我戰鬥力越強

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

台北市議員羅智強於年初宣布將參選2022年台北市長，不過，國民黨北市黨部已證實將由蔣萬安出戰，根據《ETtoday新聞雲》民調，蔣萬安的支持度比羅智強勝出30％。對此，羅智強7日表示，過去他做得很多事情，都是逆風而行，環境越困難他的戰鬥力就越強，未來的選舉不管是他贏還是蔣萬安贏，都是國民黨贏。

▲羅智強。（圖／記者羅婉庭攝）

▲羅智強受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

對於民調結果，羅智強樂觀表示，這是一個很好的起點，朋友也鼓勵他，至少還有12.5％的支持率。他將會馬不停蹄的進行街頭演講，守護台北市民食安、捍衛台灣人民公投，啟動新一波的「站將計畫」，首場街講於下午五點在仁愛路興路口舉行。他強調，現階段民眾最關心的就是食安公投，他會積極推動連署。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新的調查結果顯示，在羅智強與蔣萬安這兩位國民黨可能人選互比，台北市民顯然比較支持蔣萬安參選台北市長，蔣萬安的支持度為42.5％，羅智強的支持度為12.5％，兩人的支持度差距高達30％。不過，回答「都不支持」以及不表態的民眾，也有45.0％。

另外，如果2022台北市長是藍綠對決的戰局，調查結果顯示，蔣萬安對上陳時中，蔣萬安的支持度為43.7％，勝過陳時中的支持度39.1％，兩人差距4.6％。

若民進黨派出的是林右昌對上蔣萬安，蔣萬安的贏面將大幅提升，以51.2％的支持度贏過林右昌的25.9％，兩人的差距拉大到19.8％。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／宜蘭大溪漁港落海人數增至10人！5命危5送醫
張菲、費玉清每月給10萬　恆述法師爆弟子為她抱不平
中衛特殊色口罩搶翻！明、後天「開賣通路、時間」一次看
快訊／宜蘭大溪漁港6人落海！3人無生命跡象　倚靠冰箱漂浮
快訊／金錢豹2男遭擄虐殺　死因出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳柏惟：國民黨若能接受1元換4萬　「我補貼1人350元」故宮門票　

國民黨中評會提案：徵召蔣萬安參選2022台北市長

陳時中出戰2022台北市長？　蘇貞昌：一步步爬！沒爬好也會摔倒

藍營喊「收回故宮」　蘇貞昌：奇怪噎！國家東西屬於2300萬人

日租套房收住居家檢疫81處　北市開罰「所有權人」：公布姓名地址

柯文哲美豬窮人吃挨批挑撥　侯友宜：小吃美食每個人都有機會吃到

民進黨：國民黨「舊瓶裝舊酒」　新兩岸論述走回頭路

前高市府團隊聚餐！韓國瑜悄現身　韓粉嗨喊「最強團隊」：想你們

雲端最前線／ET民調北市長蔣萬安對上陳時中 藍綠白佈局已展開？

江啟臣兩岸論述重抱「九二共識」　侯友宜：尊重國民黨決定

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

陳柏惟：國民黨若能接受1元換4萬　「我補貼1人350元」故宮門票　

國民黨中評會提案：徵召蔣萬安參選2022台北市長

陳時中出戰2022台北市長？　蘇貞昌：一步步爬！沒爬好也會摔倒

藍營喊「收回故宮」　蘇貞昌：奇怪噎！國家東西屬於2300萬人

日租套房收住居家檢疫81處　北市開罰「所有權人」：公布姓名地址

柯文哲美豬窮人吃挨批挑撥　侯友宜：小吃美食每個人都有機會吃到

民進黨：國民黨「舊瓶裝舊酒」　新兩岸論述走回頭路

前高市府團隊聚餐！韓國瑜悄現身　韓粉嗨喊「最強團隊」：想你們

雲端最前線／ET民調北市長蔣萬安對上陳時中 藍綠白佈局已展開？

江啟臣兩岸論述重抱「九二共識」　侯友宜：尊重國民黨決定

陳柏惟：國民黨若能接受1元換4萬　「我補貼1人350元」故宮門票　

開放美豬美牛》藍弋丰／食安要回歸科學理性　唾棄恐慌炒作

國民黨中評會提案：徵召蔣萬安參選2022台北市長

蒜頭一斤飆破300元天價！鹽酥雞、香腸攤沒蒜了　老闆：不敢用

專挑女孩！萬華男裸躺「洋娃娃遮私處」求幫拍照…她路過嚇傻急逃

驢子見到愛人「小狗化」搖尾飛奔！　飛機耳大哭討摸：想死你了～

台南中華南路7日起進行路平工程　給民眾安全順暢之路

快訊／宜蘭大溪漁港「落海人數增至10人」！5人無生命跡象搶救中

史上範圍最大「新北歡樂耶誕城」預計11月登場　打造期間限定台版迪士尼

勞動部「真心良品」採購競賽加碼　總採購前10名總購物金108萬元

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

政治熱門新聞

連勝文：相信年輕人會力挺九二共識

2022北市長　黃珊珊10.7％第三、黃國昌5.5%

國民黨全代會80元便當　昔合菜一桌3千元

快訊／勞保年改月領金砍1/3？勞動部3聲明：是逐步

「連撿槍都不會！」黨代表全代會開嗆：泱泱大黨被掐脖子

黃珊珊：國民黨服貿半分鐘　民進黨美豬連半秒都不必

退休團體轟提高退撫基金提撥費率　文官：得了便宜還賣乖

江啟臣：國民黨走過低谷後就是上坡

柯文哲「窮人買美豬」　王定宇嘆：階級歧視

羅智強參戰2022　大輸陳時中19.8％

「護憲保台決議文」闖關失敗　葉慶元怒嗆鬧場黨代表

2022北市長　蔣萬安43.7％險勝陳時中

十年自行車網計畫　柯推專用道

大陸偵察機凌晨靠近高雄外海　慢速飛行進行偵查作業

更多熱門

相關新聞

羅智強：陳時中用數字騙大眾

羅智強：陳時中用數字騙大眾

衛福部長陳時中5日公布美豬萊克多巴胺（瘦肉精）殘留劑量標準，除了全豬都有規定標準外，腎臟更訂出了比國際嚴格的0.04ppm。國民黨台北市議員羅智強6日批評，瘦肉精國際標準都用ppb為單位，台灣竟然使用ppm為單位，質疑陳時中「居然連瘦肉精也要用數字欺騙大眾！」

蔣萬安選北市　王浩宇：韓國瑜還能選哪些？

蔣萬安選北市　王浩宇：韓國瑜還能選哪些？

羅智強參戰2022　大輸陳時中19.8％

羅智強參戰2022　大輸陳時中19.8％

2022北市長　黃珊珊10.7％第三、黃國昌5.5%

2022北市長　黃珊珊10.7％第三、黃國昌5.5%

蔣參選北市長藍奪回雙北？　侯友宜：未來的事都不要去想

蔣參選北市長藍奪回雙北？　侯友宜：未來的事都不要去想

關鍵字：

羅智強蔣萬安

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面