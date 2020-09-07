支持度慘輸蔣萬安30％　羅智強：環境越困難我戰鬥力越強

記者羅婉庭／台北報導

台北市議員羅智強於年初宣布將參選2022年台北市長，不過，國民黨北市黨部已證實將由蔣萬安出戰，根據《ETtoday新聞雲》民調，蔣萬安的支持度比羅智強勝出30％。對此，羅智強7日表示，過去他做得很多事情，都是逆風而行，環境越困難他的戰鬥力就越強，未來的選舉不管是他贏還是蔣萬安贏，都是國民黨贏。

▲羅智強受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

對於民調結果，羅智強樂觀表示，這是一個很好的起點，朋友也鼓勵他，至少還有12.5％的支持率。他將會馬不停蹄的進行街頭演講，守護台北市民食安、捍衛台灣人民公投，啟動新一波的「站將計畫」，首場街講於下午五點在仁愛路興路口舉行。他強調，現階段民眾最關心的就是食安公投，他會積極推動連署。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新的調查結果顯示，在羅智強與蔣萬安這兩位國民黨可能人選互比，台北市民顯然比較支持蔣萬安參選台北市長，蔣萬安的支持度為42.5％，羅智強的支持度為12.5％，兩人的支持度差距高達30％。不過，回答「都不支持」以及不表態的民眾，也有45.0％。

另外，如果2022台北市長是藍綠對決的戰局，調查結果顯示，蔣萬安對上陳時中，蔣萬安的支持度為43.7％，勝過陳時中的支持度39.1％，兩人差距4.6％。

若民進黨派出的是林右昌對上蔣萬安，蔣萬安的贏面將大幅提升，以51.2％的支持度贏過林右昌的25.9％，兩人的差距拉大到19.8％。