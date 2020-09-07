快訊／國民黨中評委提案：徵召蔣萬安參選2022台北市長　拿下3都

記者羅婉庭／台北報導

國民黨7日召開中評會，中央評議委員林竹松提案建議徵召立委蔣萬安，參選2022台北市長選舉，與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕一同拿下三都。





▲國民黨中評委林竹松。（圖／記者呂佳賢攝）

林竹松表示，台北市如能徵召人氣王蔣萬安，擊敗民進黨可能人選林右昌、鄭麗君和陳時中的機率很高。 國民黨在六都只要嬴三都就是大贏，因有首都的台北市，有全國最大都的新北市和文化大都的台中市。

林竹松認為，侯友宜政績卓越，具有高支持度 和高聲望，參選連任肯定成功。盧秀燕，持續主打「中火」後，支持度持續上升，再次披掛上陣，拚連任應是成功在望。



林竹松提案表示，為 111 年「九合一」地方選舉再創輝煌戰績；113 年打嬴總統大選勝仗，力爭國會立委席位過半，奪回 執政權。以利捍衛國家主權，重建兩岸良性互動關係，營 造兩岸和平榮景，恢復我國際組織席位，促進對內外經貿發展，謀求社會安定繁榮、創造人民安居樂業福祉。

林竹松建議，黨中央從速「超前部署」選戰戰略，遴選優秀黨員參選各項公職，早日下鄉耕耘基層，了解民心所向、民意 所望、社會所需，以便擬訂選民最所認同之完備政見，才 能打嬴勝仗，千萬不能掉以輕心，更不可坐以待斃。

林竹松指出，民進黨有完全執政於中央，五院全部在握，檢調軍警聽命， 媒體通路十足，網軍強悍無比，資源調度順暢等之優勢。反觀國民黨在立院是少數，黨產被查封，媒體早退出，「網軍」 沒錢養，資源缺乏等之劣勢。急需集思廣意，早日尋覓替代 方案，以便將劣勢扭轉成優勢，以利打敗民進黨，這是刻不容緩之要事，也是不可怠慢的要務。

林竹松盤點民進黨對於2022選舉的各縣市佈局，在台北市，已有基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君和衛福部長陳時中等都被點名。為守住鄭文燦市長留下的「灘頭堡」已被視為 111 年選舉成敗重點指標，新竹市長林智堅被點名參選下屆桃園市長。

以及台中市長有立法院副院長蔡其昌在積極備戰，交通部長林佳龍也被點名回鍋參選。台南市則由現任市長黃偉哲競選連任。高雄市長也點名由現任的陳其邁拼連任，現任宜蘭市長江聰淵將角逐下屆宜蘭縣長，彰化縣黨部主委邱建富參選彰化縣長，其他縣市已在積極遴選中，近期內即將全部底定。

林竹松感嘆表示，反觀國民黨，大選之布局迄無動靜，實令人憂心。他呼籲，即刻起應積極布局，不宜再拖，以免坐以待斃。

▲國民黨第20屆中央評議委員會第四次會議，黨主席江啟臣出席聽取中評委建議報告。（圖／記者湯興漢攝）