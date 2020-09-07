民調落後蔣萬安、陳時中　黃珊珊：不是什麼人都可以隨便上手

▲台北市副市長黃珊珊說明北市最新防疫措施。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

被視為台北市長柯文哲接班人的台北市副市長黃珊珊，以及時代力量黨前立委黃國昌動向，隨著2022台北市長藍綠人選的討論度增加，連帶開始受到關注。針對未來動向，黃珊珊7日表示，北市工作量繁多，自己每天都覺得學習時間不夠，沒時間思考其他問題，對於誰選都沒意見，反而認為是一件好事，畢竟台北市民要求很高。

《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，在只有藍綠對決的局勢下，若2022台北市長是由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，蔣萬安以43.7％的支持度勝過陳時中的39.1％，兩人差距4.6％。如果民眾黨派出黃珊珊、時代力量黨派出黃國昌，與藍綠代表蔣萬安、陳時中形成四黨對戰的局面，調查結果則顯示，蔣萬安仍以37.4％的支持度穩居第一，其次為陳時中的35.1％，第三為黃珊珊的10.7％，最後一名則是黃國昌5.5％。

從民調數據來看，在黃珊珊跟黃國昌加入戰局後，蔣萬安的支持度將從43.7％下滑至37.4％，減少6.3％；陳時中的支持度則由39.1％下滑至35.1，減少4.0％，蔣萬安與陳時中的支持度差距拉近至2.3％，在誤差範圍之內，兩人的選戰陷入膠著。

針對最新市長選舉民調，黃珊珊7日出席記者會時表示，他到市府上班已經是第10個月了，過去當了20年的議員，現在近來市府上班都覺得這份工作其實非常繁重，台北市太大了，有將近270萬人口，北市民標準也很高，一般市長要顧慮到交通文化、社會福利、公務建設、城市治理還有都市計畫等，且她上任後開始接手防疫、公安工作，這城市有很多事情要做。

黃珊珊說，自己跟柯文哲一樣，每天早上5點起床、6點40分出門，7點30分到辦公室，晚上10點才回家，每天都覺得自己學習時間不夠，所以對於這份工作，已沒有時間思考其他問題，畢竟每天時間不夠用，要認真學習認真改進，尤其是北市這麼多工作，不是什麼人都可以隨便上手，專心學習才是最重要的。

黃珊珊強調，台北市誰都可以來選舉，只要是23歲市民都可以參加，她沒什麼意見，大家要選都是好事，但台北市民要求是很高的。

關於柯文哲6日將選舉比喻為「考試」，黃珊珊說，先讀書才能準備考試，如果連讀書都不讀好，那也沒用。

另外，關於陳時中和蔣萬安誰比較好打？黃珊珊表示，「我剛說過台北市工作真的很多。不用去想那些，自己書都沒讀好，去想別人考得比你好？」

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