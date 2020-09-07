江啟臣談蔣萬安出戰2022台北市長：國民黨一定派出最強人選

記者羅婉庭／台北報導

國民黨內力拱立委蔣萬安參戰台北市長，中評委也提案，建議直接徵召蔣萬安。對此，黨主席江啟臣7日表示，國民黨一定會派出最強人選，屆時透過黨內機制選出最有勝算的候選人。





▲國民黨主席江啟臣出席中評會。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨7日召開中央評議委員會議，中評委林竹松提出建議案，希望北市黨部直接徵召蔣萬安，參選2022台北市長選舉。對此，江啟臣說，面對2022選戰，國民黨一定會派出最強人選，回應基層黨員與民眾對國民黨的期待，此時此刻有同志願意替黨打仗，當然是好事，但黨內有相關制度，無論如何都會公平競爭，找出最有勝選之人選。

至於蔣萬安民調更勝過衛福部長陳時中，江啟臣回應，對於民調都是平常心看待，重要的是如何讓民眾對國民黨與從政黨員有信心與期待，並支持國民黨政策，才是當前最重要的事情，

林竹松表示，台北市如能徵召人氣王蔣萬安，擊敗民進黨可能人選林右昌、鄭麗君和陳時中的機率很高。 國民黨在六都只要嬴三都就是大贏，因有首都的台北市，有全國最大都的新北市和文化大都的台中市。

林竹松認為，侯友宜政績卓越，具有高支持度 和高聲望，參選連任肯定成功。盧秀燕，持續主打「中火」後，支持度持續上升，再次披掛上陣，拚連任應是成功在望。





▲蔣萬安（圖／記者周宸亘攝）

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