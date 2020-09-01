立院新會期報到再搶頭香　陳歐珀盼「紓困3.0」預算儘速通過

▲立法院新會期報到，陳歐珀再度蟬聯第一名 。（圖／陳歐珀辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第2會期於1日上午開始報到，民進黨立委陳歐珀再度蟬聯第一名，率先完成報到作業，第二、第三名則為國民黨立委葉毓蘭、曾銘宗。陳歐珀受訪時表示，新會期是預算會期，除了行政院爭取立法院讓紓困3.0特別預算、前瞻第三期特別預算、中華民國110年總預算等三大預算案儘速順利通過，也有些重要議題亟待朝野協力推動，讓國家有更健全的體制。

立法院第10屆第2會期自9月1日開始，並於1日上午8時展開立委報到作業，陳歐珀再度蟬聯冠軍，一如往常從宜蘭北上，率先所有立委完成報到，第二、第三名則分別為葉毓蘭、曾銘宗。

陳歐珀表示，新會期是預算會期，除了行政院爭取立法院讓紓困3.0特別預算、前瞻第三期特別預算、中華民國110年總預算等三大預算案儘速順利通過，新會期也有些重要議題亟待朝野協力推動，讓國家有更健全的體制。

▲民進黨立委陳歐珀。（圖／陳歐珀辦公室提供）



陳歐珀指出，例如外界矚目的「憲政改革」議題，是國家能否走向正常化的關鍵，現行憲法有很多不合時宜的規定，還有廢考監等效率提升的問題，立法院擁有修憲權責無旁貸，應儘速成立修憲委員會來作相關討論，並訂出最符合國家及人民利益的憲政體制。

陳歐珀提到，本會期既然是預算會期，希望朝野有機會理性來探討《財政收支劃分法》的修法事宜，包括宜蘭在內的許多選區都面臨地方財政困難，《財政收支劃分法》的分配稅款對地方很重要，但分配公式似乎有必要調整。

陳歐珀說，《財政收支劃分法》最近一次修正是在1999年，面臨兩次政黨輪替，至今仍躺在立法院修不動，總統蔡英文上任後也特別提到，要秉持「中央放權、地方長大」的原則啟動修法，各地方政府都希望財政健全、有更多的自有財源推動政務，《財政收支劃分法》修正對於這目標達成存在關鍵影響力，希望這屆立法院能完成修法。

陳歐珀表示，《財政收支劃分法》的修正就是要解決地方財政結構問題，地方有很多建設要推動，但關鍵在地方配合款拿不出來，像是自己極力爭取的「宜蘭鐵路高架化」已延宕10幾年，好不容易在去年底通過可行性評估，但未來可能因地方配合款而卡關。

陳歐珀強調，東部交通建設落後已不能再等，開議後他會提案要求中央應全額負擔東部快鐵行經宜花東核心區域15公里的鐵路高架地方負擔部分，展現為宜蘭爭取建設的決心。

陳歐珀也說，宜蘭過去以環保立縣，在爭取建設的同時，也不能忽略環保的兼顧，但宜蘭正面臨很大的採礦議題，他也將會提出《礦業法》修正草案，以實際行動來捍衛宜蘭的環境正義，希望中央正視並儘速完成《礦業法》的修法。

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