「台捷將成為邦誼永固的民主同盟國」　游錫堃致贈維特齊一等獎章

▲捷克參議院議長維特齊參訪立法院，游錫堃頒贈背帶及獎章。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

捷克參議院議長維特齊率團訪問台灣，1日上午赴立法院發表演說，立法院長游錫堃在演講前於議場內頒贈鋁合金製成的金色「紀念議事槌」當作紀念品，並且贈予維特齊「立法院國會外交榮譽獎章」一等獎章，也是非邦交國議長中的第一人。游錫堃致詞時表示，維特齊支持台灣的心意令人感動，相信經過此次交流，台捷兩國的未來將會更加緊密，成為邦誼永固的民主同盟國。

維特齊日前受游錫堃之邀，於8月30日率領90人代表團抵台訪問，繼8月31日下午赴政治大學發表演講後，維特齊於1日上午9時準時抵達立法院，游錫堃、立法院副院長蔡其昌、外交部長吳釗燮等人在立法院大門迎賓獻花後，一行人便移動至議場前的階梯進行大合照。隨後，維特齊在議場報到處簽名與留言後，也在游錫堃的引導下進入議場。

游錫堃首先於議場內贈予維特齊「立法院國會外交榮譽獎章」一等獎章，並且頒贈鋁合金製成的金色「紀念議事槌」當作紀念品。游錫堃致歡迎詞時表示，今天是立法院第十屆第二會期的報到日，非常榮幸邀請到捷克參議院議長先生蒞院演講。

▲游錫堃頒贈背帶及獎章。（圖／記者林敬旻攝）



游錫堃指出，維特齊由基層做起，擔任過泰爾奇市議員、市長、維索契納省省議員、省長及捷克參議院議員、議長等職，從政時間超過30年，歷練豐富，是一位充滿智慧與魅力的政治家。

游錫堃說，捷克是一個反威權、反壓迫、愛好自由民主的國家，也是一個經常引領國際、領導變局而又人文薈萃、經濟進步的偉大的國家。維特齊這一次在中國大陸戰狼外交的威逼利誘下，堅持捍衛國家主權與尊嚴，勇敢率團蒞台訪問，不但落實前議長柯佳洛的遺願，也是傳承與弘揚1618年擲出窗外事件、1968年布拉格之春、1989年絲絨革命的反壓迫、不畏強權、引領變革的捷克精神，令人敬佩。

游錫堃強調，維特齊曾經說「台灣是事實獨立而且自由的國家」，其支持台灣的心意令人感動，相信經過此次交流，台捷兩國的未來將會更加緊密，成為邦誼永固的民主同盟國。

▲捷克參議院議長維特齊發表演講。（圖／記者林敬旻攝）



游錫堃指出，台灣和捷克有許多相同之處，其中最重要的就是皆以民主為立國之本，期盼未來台捷兩國能繼續深化交流，相互學習，並且透過各方面的合作共創雙贏。

游錫堃也提到，歷史上17世紀的台灣和當時稱為波希米亞的捷克，曾經短暫地同時間接或直接被哈布斯堡王朝所統治，也許那並不是一件愉快的過去，但卻也是相隔萬里，分居歐亞兩地的台捷兩國在400百年前曾經有過的、難得的歷史緣分。

游錫堃表示，立法院「國會外交一等榮譽獎章」的設立目的，是要表彰國際上對自由民主有巨大貢獻的台灣友人，今天他感覺特別的光榮，一方面是本屆立法院頒出的第一枚，也是自己今生頒授的第一枚；另一方面維特齊是一個偉大國家的偉大政治家，也是45年來第一位進入台灣國會議場演講的外國國會現任議長，更是台灣史上第一位進入台灣國會議場演講的非邦交國家現任議長。

▲捷克參議院議長維特齊與游錫堃合影留念。（圖／記者林敬旻攝）



游錫堃也說，今天除了頒授獎章外，他也要代表立法院致贈「國會紀念議事槌」，感謝維特齊代表捷克政府與人民率團訪問台灣，增進台捷兩國情誼及更密切的交流。

維特齊日前受游錫堃之邀，於8月30日率領90人代表團抵台訪問，繼8月31日下午赴政治大學發表演講後，維特齊1日上午率團訪問立法院，並在議場發表45分鐘的演說，這是立法院睽違45年後，再度有外國議長在議場內發表演說，也是非邦交國議長中的第一人。