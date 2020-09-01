　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／赴立法院演說！捷克參議長韋德齊中文喊：我是一個台灣人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲捷克參議院議長維特齊參訪立法院，並發表演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長維特齊參訪立法院，並發表演講。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，1日到立法院發表演說，這是立法院睽違45年後，再度有外國議長在此發表演說，也是非邦交國議長中第一人。韋德齊在演說中表示，「請容許我以同樣方式，向台灣人民表示支持，結束我在貴國立院的演講，我是一個台灣人！」

韋德齊以「民主國家團結一致，致力捍衛共同價值」為題發表演說，他表示，他倡議民主國家團結，捍衛共同價值，今天有機會在台灣最高立法機構，我想表示誠摯謝意。

韋德齊指出，各地人不同，不同人有不同習慣跟傳統、性格、習慣。真正的民主並不取決於立法機構大小，人和人的生活必須有最高的價值。

韋德齊說，沒有其他地方比立法院更適合談論民主，法律應該保護我們安全，法律應該保護老年人、年輕人。每一名立法者都要記住，法律要符合社會運作。民主原則和價值。捍衛民主原則，等於捍衛社會自由、民生。我們作為國會外交代表，互相支持，擴張合作，是我感到十分榮幸。

韋德齊引述美國總統甘迺迪1963年著名演講「我是柏林人」，內容明確反對柏林主義跟反共，自由是不可分割的，因為只要有一人被奴役，所有人都不自由，他也以同樣的方式向台灣人民表示支持，用中文說出「我是一個台灣人」，感謝大家，祝大家自由。

在韋德齊說完「我是一個台灣人」後，立法院全場人員接起立鼓掌長達30秒。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
育達改名「普林思頓」僅收1名小學生要開班？教育局給答案
快訊／高雄少女被藏在「密室夾層」！　羅姓保全涉略誘罪押回高雄
快訊／赴立法院演講！捷克參議長韋德齊：我是一個台灣人
警專生跑3千公尺昏倒變植物人　家屬獲國賠2942萬
快訊／羅姓保全與少女同被找到！　藏身他新竹丈母娘家
快訊／高雄14歲少女找到了！　新竹尋獲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「台捷將成為邦誼永固的民主同盟國」　游錫堃致贈維特齊一等獎章

快訊／赴立法院演說！捷克參議長韋德齊中文喊：我是一個台灣人

菅義偉呼聲最高！自民黨過半議員挺他當「安倍接班人」

國民黨團歡迎捷克團來訪　喊話蔡政府效仿歐盟「拒絕瘦肉精」

LIVE／非邦交國議長首位！韋德齊赴立法院發表45分鐘演說

肯定開放美牛豬進口　AIT：證明台灣是可靠貿易夥伴

國民黨花蓮縣議會黨團「拒美豬」　制定自治條例為健康把關

北市借殖2隻穿山甲給布拉格　柯文哲：相信會得到良好照顧

美台經濟商業對話　總統府：美方以實際行動深化夥伴關係

台北公車、捷運9/1起「開放攜寵物鳥搭乘」　以攜帶1件為限

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

獨居老翁飼養2兔10年暴增百隻　屋內環境髒亂、臭氣擾鄰遭檢舉

「台捷將成為邦誼永固的民主同盟國」　游錫堃致贈維特齊一等獎章

快訊／赴立法院演說！捷克參議長韋德齊中文喊：我是一個台灣人

菅義偉呼聲最高！自民黨過半議員挺他當「安倍接班人」

國民黨團歡迎捷克團來訪　喊話蔡政府效仿歐盟「拒絕瘦肉精」

LIVE／非邦交國議長首位！韋德齊赴立法院發表45分鐘演說

肯定開放美牛豬進口　AIT：證明台灣是可靠貿易夥伴

國民黨花蓮縣議會黨團「拒美豬」　制定自治條例為健康把關

北市借殖2隻穿山甲給布拉格　柯文哲：相信會得到良好照顧

美台經濟商業對話　總統府：美方以實際行動深化夥伴關係

台北公車、捷運9/1起「開放攜寵物鳥搭乘」　以攜帶1件為限

外資連7周提款！　法人看台股後市有2大契機

金手套外野手只用半年　響尾蛇1換3送馬提到馬林魚

2人成行！到台東娜路彎會館吃早餐　每人299元送免費住一晚

毒蟲邊逃邊吞海洛英...送醫發現毒包掉落「太苦吐出來」

門票60元附飼料！台南療癒農場　餵Q萌動物、玩樹屋溜滑梯超Chill

H＆M台北站前店傳不敵租金將收攤　全球重整計畫默默展開

百億基金護國豬若不夠用　陳吉仲：不排除再負責跟行政院爭取百億

遊客餵鹿吃口罩？飼養員嚇壞衝上前　影片瘋傳「網一面倒喊冤」

「再拍打爆你機器！」醉男四面佛前自撞燈桿　囂張怒嗆記者被活逮

生日快樂！開門見警衝入...台南白河「柑仔店」搶案逮高雄壽星

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

政治熱門新聞

陳時中滿意度下滑23%！宅神曝「關鍵」

黃子哲呼籲陳時中遵守承諾　「立即下台」！

即／柯文哲探視館長　與主治醫師討論病情

陳吉仲緊急南下　遭養豬協會閉門洗臉

捷克議長訪台被嗆要「付出代價」！民進黨回應了

捷克參議長韋德齊喊「我是台灣人」

陳柏惟聲援館長：子彈打是台灣的言論自由

台北公車、捷運9/1起「開放攜寵物鳥搭乘」　以攜帶1件為限

AIT解密：6項保證是兩岸政策根本

謝龍介稱美衛生部長賣瘦肉精　江啟臣尷尬了

快訊／捷克議長：很多歐盟領導人將訪問台灣

若武統台灣「攻打台積電」沈富雄3點預言

北捷、公車9月1日起開放攜寵物鳥

新北議長：募款買下「蔡英文反瘦肉精」畫面播給全民看

更多熱門

相關新聞

大陸對捷克議長訪台「必做必要的反應」！

大陸對捷克議長訪台「必做必要的反應」！

捷克參議院議長韋德齊率團訪台，引起大陸官方強烈反彈。中國外交部副部長秦剛近日約見捷克駐華大使佟福德（Vladmir Tomsik），就捷克參議院議長訪台一事提出嚴正交涉，稱「中方對此予以強烈譴責」並且「必將做出必要的反應」。

游錫堃：台捷將成為邦誼永固的民主同盟國

游錫堃：台捷將成為邦誼永固的民主同盟國

國民黨團喊話蔡政府效仿歐盟「拒絕瘦肉精」

國民黨團喊話蔡政府效仿歐盟「拒絕瘦肉精」

LIVE／捷克議長韋德齊赴立法院演說

LIVE／捷克議長韋德齊赴立法院演說

德議員籲EU立場一致　避捷克遭報復

德議員籲EU立場一致　避捷克遭報復

關鍵字：

捷克立法院議長韋德齊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女找到了

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

茵聲關美肌真面目罕見現形！

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！妻刪Line對話

高雄少女藏身「保全李宗瑞丈母娘家」！2人一併帶回

普林思頓國小招生！開學僅1人註冊

幼兒園老師狂揍　家長心碎曝畫面

每周都有5萬可花！高雄失聯少女私聊3月北上打工

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

梅莎登今年風王！北北基大雨特報　海神最快今接力生成

「售」中間一橫特別長！藏特殊用意

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面