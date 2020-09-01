快訊／赴立法院演說！捷克參議長韋德齊中文喊：我是一個台灣人

▲捷克參議院議長維特齊參訪立法院，並發表演講。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，1日到立法院發表演說，這是立法院睽違45年後，再度有外國議長在此發表演說，也是非邦交國議長中第一人。韋德齊在演說中表示，「請容許我以同樣方式，向台灣人民表示支持，結束我在貴國立院的演講，我是一個台灣人！」

韋德齊以「民主國家團結一致，致力捍衛共同價值」為題發表演說，他表示，他倡議民主國家團結，捍衛共同價值，今天有機會在台灣最高立法機構，我想表示誠摯謝意。

韋德齊指出，各地人不同，不同人有不同習慣跟傳統、性格、習慣。真正的民主並不取決於立法機構大小，人和人的生活必須有最高的價值。

韋德齊說，沒有其他地方比立法院更適合談論民主，法律應該保護我們安全，法律應該保護老年人、年輕人。每一名立法者都要記住，法律要符合社會運作。民主原則和價值。捍衛民主原則，等於捍衛社會自由、民生。我們作為國會外交代表，互相支持，擴張合作，是我感到十分榮幸。

韋德齊引述美國總統甘迺迪1963年著名演講「我是柏林人」，內容明確反對柏林主義跟反共，自由是不可分割的，因為只要有一人被奴役，所有人都不自由，他也以同樣的方式向台灣人民表示支持，用中文說出「我是一個台灣人」，感謝大家，祝大家自由。

在韋德齊說完「我是一個台灣人」後，立法院全場人員接起立鼓掌長達30秒。