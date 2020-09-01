韋德齊說「我是台灣人」　高嘉瑜狂讚：立法院歷史性的一刻！

記者蔡文鈴／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）1日到立法院發表演說，在結尾時以中文表示「我是一個台灣人」結尾，引來立院全場起立鼓掌達30秒左右。對此，立委高嘉瑜在臉書大讚，「立法院歷史性的一刻！」

▲高嘉瑜狂讚捷克議長。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



高嘉瑜表示，捷克參議長韋德齊是45年來首度於台灣國會議場演說的外國議長，更是第一位非邦交國議長演講者，對台灣與立法院都深具象徵意義，且雙方都戴上了有兩國國旗在上的口罩，在議場留念，紀念兩國的友誼跟美好的一刻。

韋德齊議長在政大演講中提到台灣一定要好好守護「自由、真理和正義」，因為這是台灣最好的利劍與盔甲。此外，也讚歎台灣的美麗與好客，並期待台灣與布拉格促成直航，以及經貿、文化等各項合作。

韋德齊認為，「沒有痛苦和勇氣就無法成功地實現民主」，台捷兩國有相似通往民主艱難之路，他反省，捷克在1989年（絲絨革命）民主化前，遭受40多年壓迫，「當時沒有太多人站出來反對共產黨，人民排隊等配給供應、看共產洗腦電影、並歡慶歌頌它，雖然不滿，卻沒勇氣改變」，只因「害怕」極權政權，而保持沉默；對於少數挺身而出的異議人士，遭國家祕密警察迫害和監視，捷克人卻漠不關心，只想過著喝啤酒、種菜的日子。

韋德齊說，因為年輕學生與反對派的勇氣鼓舞了社會，後來有越來越多人對共產政權不滿，並增強對自由的渴望，「1989年捷克學生的『絲絨革命』，就如同台灣學生在1990年『野百合學運』角色相似，一樣勇敢。」

韋德齊坦言，自己在絲絨革命前，也跟多數人一樣不喜歡被共產黨統治，卻默不吭聲、向命運妥協，由於學生與西歐、美國民主力量帶來改變的機會，至此他對自己發誓，「將積極奮鬥，爭取民主自由」，不再被動、坐以待斃任憑自由逝去，所以選擇參政。

最後，韋德齊以1963年美國總統甘迺迪著名演講「我是柏林人」，向柏林人民、自由最高價值表示支持。如今，他也用相同的方式向台灣人民表示支持，用中文表達「我是台灣人」，勉勵台灣人以民主的勇氣，戰勝對極權的恐懼，引起全場立委起立歡呼。

▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院發表演講。（圖／記者林敬旻攝）



▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院發表演講，全體鼓掌。（圖／記者林敬旻攝）

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