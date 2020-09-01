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中國嗆要捷克「付出代價」…韋德齊：訪台沒有違反一中原則

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▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院發表演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院發表演講。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，引發大陸國務委員兼外交部長王毅嗆聲「挑戰一中原則，必將付出沉重代價」，對此，韋德齊表示，他認為捷克有自己理解一中原則的方式，訪台也不違反「一中原則」，並強調他們並不是反對中華人民共和國，也希望和中共、台灣有平等的相互利益關係。

捷克參訪團無懼中國壓力率團訪問台灣，對於王毅嗆聲「挑戰一中原則必將付出沉重代價」，韋德齊表示，他認為「一中原則」按照捷克共和國的理解，訪問台灣並沒有違反，他強調，捷克有自己理解一中原則的方式，「我們不是反對中華人民共和國，也希望和中共有良好平等互利關係，和台灣同樣平等的相互利益關係，我們不是反對中國，主要是希望加強捷克和台灣間的科技、經貿合作。」

▲▼捷克參議長赴立法院演說_韋參議長聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲捷克參議院議長韋德齊接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

韋德齊1日到立法院以「民主國家團結一致，致力捍衛共同價值」為題發表演說，這是立法院睽違45年後，再度有外國議長在議場發表演說，也是非邦交國議長中的第一人。

演說的最後，韋德齊引述美國總統甘迺迪1963年著名演講「我是柏林人」，內容明確反對柏林主義跟反共，自由是不可分割的，因為只要有一人被奴役，所有人都不自由，他也以同樣的方式向台灣人民表示支持，用中文說出「我是一個台灣人」，感謝大家，祝大家自由，朝野立委紛紛起立鼓掌長達30秒。

根據立法院秘書處公布的活動流程，立法院長游錫堃1日上午在議場頒贈韋德齊立法院國會外交榮譽一等獎章，隨後韋德齊發表演說。演說結束後，韋德齊將與游錫堃在文化走廊為捷克特展區揭幕，兩人也將共同在民主友誼牆簽名留念。

▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院發表演講，全體鼓掌。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院發表演講，全體起立鼓掌。（圖／記者林敬旻攝）

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