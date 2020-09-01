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布拉格市長：台灣捷克首都直航有望　疫情緩和後就積極行動　

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▲▼布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）訪台。（圖／翻攝自布拉格市長臉書「Zdeněk Hřib - primátor Prahy」）

▲布拉格市長賀瑞普宣布直航有望。（圖／翻攝自布拉格市長臉書「Zdeněk Hřib - primátor Prahy」）

文／中央社記者李宛諭台北31日電

捷克首都布拉格市長賀瑞普今天在臉書發文說，台北往返布拉格的直航航線有望了，並強調華航（China Airlines）名稱指的是台灣官方名稱「中華民國」，與中國大陸無關。

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）與賀瑞普（Zdeněk Hřib）等人搭中華航空包機訪台，台捷交流邁大步。華航上午表示，華航董事長謝世謙與捷克訪團交流，華航將針對台捷市場發展，配合全球航網與歐洲市場布局，持續觀察後疫情時代整體航空市場復甦情況，積極評估未來開闢台北往返布拉格航線服務。

賀瑞普傍晚在臉書（Facebook）發文報喜，表示台北往返布拉格的直航航線有望了，一旦2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情趨緩，就會積極推動，對此，他感到高興，華航代表也表示支持。

賀瑞普說華航由謝世謙領導，華航（China Airlines）名稱指的是台灣官方名稱「中華民國」（Republic of China），與中國大陸無關。

賀瑞普今天訪台行程滿檔，上午出席台捷經貿暨投資論壇，下午訪問國立政治大學，結束後又趕往台北市立動物園參訪，並與北市談及穿山甲借殖議題。

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