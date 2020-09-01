韋德齊不畏強權堅持訪台　游錫堃：證明台灣在國際上的存在

▲捷克參議長韋德齊於民主友誼牆簽名留念。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

捷克參議院議長韋德齊率團訪問台灣，1日上午赴立法院發表演說，立法院長游錫堃在演講前於議場內頒贈鋁合金製成的金色「紀念議事槌」當作紀念品，並且贈予韋德齊「立法院國會外交榮譽獎章」一等獎章，也是非邦交國議長中的第一人。游錫堃會後受訪時表示，韋德齊訪台不僅證明台灣在國際上的存在，未來台灣與捷克兩國也會成為堅定的民主同盟國。

韋德齊日前受游錫堃之邀，於8月30日率領90人代表團抵台訪問，繼8月31日下午赴政治大學發表演講後，韋德齊1日上午率團訪問立法院，並在議場發表45分鐘的演說，這是立法院睽違45年後，再度有外國議長在議場內發表演說，也是非邦交國議長中的第一人。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃會後受訪時表示，從近期中國大陸外交部的對外發言，可以看出韋德齊的來訪非常不容易，特別是在強權的威逼利誘之下，依然堅持訪問台灣，一方面是向國際證明台灣的存在，同時也感受到捷克、台灣兩國政府與人民反抗威權、共創未來的共同點。

游錫堃也說，他要再次向前捷克參議院議長柯佳洛表示敬佩，因為在柯佳洛擔任議長任內就決定要訪問台灣，這種不畏強權、堅持民主自由的精神令他非常敬佩。

游錫堃認為，韋德齊訪台不只完成柯佳洛的遺願，更勇敢地向國際表達捷克的國格與尊嚴，相信在韋德齊率團訪台後，不僅證明台灣在國際上的存在，未來台灣與捷克兩國也會成為堅定的民主同盟國。

游錫堃指出，捷克是一個偉大的國家，在歷史上經常對抗強權、領導變局，從1618年的擲出窗外事件、1968年的布拉格之春，到1989年的絲絨革命，都是領導變局的一種展現。

游錫堃強調，韋德齊率團訪台已經是一種突破，同時也是不畏強權的表現，未來很多國家也會向捷克學習重視且支持台灣，相信很多歐洲國家的政治家也會跟著來。

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