若當選捷克總統推動與台灣建交？　韋德齊回應了

▲捷克參議院議長韋德齊、立法院長游錫堃共同接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，1日參訪立法院並發表演說，是立法院睽違45年後，再度有外國議長在議場發表演說，也是非邦交國議長中的第一人。韋德齊接受台灣媒體訪問時，被問到若當選總統是否推動台捷建交，韋德齊回應，作為民主國家，每個人的意見都有所不同。

參訪結束後，韋德齊、游錫堃共同接受媒體聯訪，面對台灣媒體詢問「韋德齊是下任捷克總統呼聲很高的人選，若接下來順利當選總統，是否會推動捷克與台灣正式外交關係」，此外，此次訪台在捷克國內引發蠻大爭議，有評論指是為了推高選情聲勢，對此，韋德齊回應「不要相信所有在捷克新聞看到的，我們作為民主國家，每個人的意見都有所不同。」

▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院，院長游錫堃頒贈背帶及獎章。（圖／記者林敬旻攝）

韋德齊表示，這次訪台主要原因有3個，首先是希望為企業家尋找新的合作夥伴，在創新、科技、研發等方面，加強捷克與台灣的經貿合作；第二，要確保捷克的主權與獨立性，因為在民主世界裡，不應該聽其他國家的命令，尤其是非民主國家的命令；第三，他認為台灣是民主國家，與捷克遵守的價值是共同的，自己作為參議院的議員，主要任務是施行國會外交關係。

▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院發表演講。（圖／記者林敬旻攝）

韋德齊1日到立法院以「民主國家團結一致，致力捍衛共同價值」為題發表演說，這是立法院睽違45年後，再度有外國議長在議場發表演說，也是非邦交國議長中的第一人。

演說的最後，韋德齊引述美國總統甘迺迪1963年著名演講「我是柏林人」，內容明確反對柏林主義跟反共，自由是不可分割的，因為只要有一人被奴役，所有人都不自由，他也以同樣的方式向台灣人民表示支持，用中文說出「我是一個台灣人」，感謝大家，祝大家自由，朝野立委紛紛起立鼓掌長達30秒。

▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院，院長游錫堃頒贈背帶及獎章。（圖／記者林敬旻攝）

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