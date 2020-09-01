韋德齊：民主世界不應聽從其他國家　「尤其是非民主國家的命令」

▲捷克參議院議長維特齊拜訪立法院，參觀文化走廊捷克特展。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

捷克參議院議長韋德齊率團訪問台灣，1日上午赴立法院發表演說，立法院長游錫堃在演講前於議場內頒贈鋁合金製成的金色「紀念議事槌」當作紀念品，並且贈予韋德齊「立法院國會外交榮譽獎章」一等獎章，也是非邦交國議長中的第一人。韋德齊會後受訪時表示，民主世界不應該聽其他國家的命令，「尤其是非民主國家的命令」。

韋德齊日前受游錫堃之邀，於8月30日率領90人代表團抵台訪問，繼8月31日下午赴政治大學發表演講後，韋德齊1日上午率團訪問立法院，並在議場發表45分鐘的演說，會後與游錫堃等人一同在立法院設置的民主友誼牆前接受訪問，並由隨團人員進行翻譯。

▲捷克參議院議長維特齊拜訪立法院，參觀文化走廊捷克特展。（圖／記者林敬旻攝）



韋德齊表示，這次訪問台灣的主要原因有3個，首先是希望為企業家尋找新的合作夥伴，在創新、科技、研發等方面，加強捷克與台灣的經貿合作。同時，也要確保捷克的主權與獨立性，因為在民主世界裡，不應該聽其他國家的命令，「尤其是非民主國家的命令」。

韋德齊也說，他認為台灣是民主國家，與捷克遵守的價值是共同的，自己作為參議院的議員，主要任務是施行國會外交關係，在決定訪問台灣之前，也在參議院的投票中得到96%的高支持。

韋德齊日前受游錫堃之邀，於8月30日率領90人代表團抵台訪問，繼8月31日下午赴政治大學發表演講後，韋德齊1日上午率團訪問立法院，並在議場發表45分鐘的演說，這是立法院睽違45年後，再度有外國議長在議場內發表演說，也是非邦交國議長中的第一人。

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