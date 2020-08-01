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政見會問長照！李眉蓁讀稿答高鐵　網笑：完美詮釋地方勢力「沒料政客」

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▲▼高雄市第三屆市長補選公辦電視政見發表會，李眉蓁會後聯訪。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁，被網友發現在公辦電視政見發表會上文不對題。（圖／記者洪正達攝）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市選委會於8月1日舉行第3屆市長補選公辦電視政見發表會，在發問人現場提問的部分，國民黨候選人李眉蓁不但被網友發現讀稿回應還吃螺絲，甚至提問的內容為長照議題，但是李眉蓁卻回答了高鐵、文創、重工業等完全文不對題的答案，在PTT上遭到網友的嘲笑。

聖功醫院院長楊儀華提問表示，高雄市65歲以上老人44萬人，約佔總人口的16%，而且以每年2萬人的速度增加中，高雄有900個里，卻只有330個老人關懷據點，如何打造高雄市成為高齡友善城市，進一步開拓銀髮企業，吸引年輕人到高雄定居？

民進黨候選人陳其邁回答表示，他在擔任行政院副院長時，在2年內補足了高雄許多長照人力，高雄的需求是6200多位，他已經補足了6000位，還有200位左右的差距，可以推動與相關專業的高中職、護專、大學合作，他在行政院時也推動將照護人員的平均薪資提高到3.8萬，時薪提高223元。

▲▼陳其邁參加高雄市長補選電視政見發表會。（圖／ETtoday攝影中心）

▲針對長照議題，陳其邁認為市長的工作是整合民間資源，投資長照事業。（圖／ETtoday攝影中心）

陳其邁強調，長照必須整合中央與地方的資源，地方因為財政的僵化，在經常門與人事的支出佔據大部分的預算，市長必須具用更靈活、功能性的財政手段，包括引進民間的資金，共同投資社會福利資源，例如透過壽險基金參與更多社福事業，讓民間豐沛的資金，造就更好的產業規模，自然會讓夠多年輕人願意加入老人照護行列。

國民黨候選人李眉蓁回答，在上一個題目已經提過老青共居、社區照護關懷據點、C級巷弄關懷長照站、提供老人供餐、健康促進服務，這些都會加強，現在因為人體結構的老化（編案，應為人口結構的老化的口誤）人口的減少、外移，高雄的低薪、產業不夠多元化，造成青年逐高薪而北漂，要讓高薪科技業、高薪服務業進駐，引進新的旗艦產要增加就業機會，「只要有高薪，創業有資金」。

李眉蓁舉例，高鐵南延屏東路線，但是行政院採取的是對高雄毫無幫助的左營方案，另外中央的民進黨政府也退了高雄2座運動中心的預算，高雄長期重視重化工業，空氣汙染情況居高不下。

▲▼ 第三屆高雄市長補選政見會，李眉蓁結論。（圖／地方中心攝）

▲關於長照議題，李眉蓁回答了高鐵、重工業等話題。（圖／地方中心攝）

李眉蓁接著提到，未來發展重點應該著重在以下三點：「第一，高雄自由經濟貿易特區，鬆綁開放好進好出」、「第二，金屬材料、石化材料的高質化」、「第三，主力工業鋼鐵、石化、造船、遊艇，中堅工業，觀光、農業外銷、物流的流通，新興工業未來數位文創、綠能環保、航太生醫、會展的MICE」。

網友在PTT上評論表示，「長照跟鋼鐵石化造船農藥有什麼關聯啊，可憐」、「李完美詮釋靠傳統地方勢力從政的沒料政客」、「慘不忍睹，我都尷尬了」、「她念稿都不用斷點的，聽得有夠難過的」、「韓導至少講話很流利，這咖根本是」、「韓粉：李眉蓁專心闡述自己的論點，不跟對方隨之起舞」。

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