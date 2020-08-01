李眉蓁挨批「讀稿機」！回應陳其邁「像極了愛情」：高雄是我唯一初戀

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後關鍵時刻，高雄市選委會於8月1日舉行第3屆市長補選公辦電視政見發表會，以候選人政見申論、發問人現場提問、候選人結論三部分為主。過程中，李眉蓁緊盯著講稿念，被批是「讀稿機」，她接受訪問時表示自己準備時間短，有很多想向市民表達的，但也被抓包她口誤把高雄講成台中，她解釋可能是太緊張。

▲高雄市長補選政見發表會李眉蓁發言。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市第三屆市長補選公辦電視政見發表會，李眉蓁於會後聯訪。（圖／記者洪正達攝）

對於在政見會上表現，李眉蓁說由於這是第一次，準備的時間也比較短，會在進步中求成長。但過程中李眉蓁不時低頭看稿，眼睛離不開稿子，變成「讀稿機」，李解釋：「我準備的很多，我很急著想要跟市民表達我的觀感，準備的資料很多，所以我就會一直想要表達說，想要跟市民表達的。」

過程中，發問人問及有關如何照顧弱勢團體，李眉蓁表示照顧弱勢，會透過老青共居來落實，不過講到最後，她說：「高雄每年總預算一千三百多億，但其中人事支出經常門就佔了83%左右，可以用來建設的資本門只有2百多億，只有2百多億做建設，怎麼拚得過台北呢，所以『台中』我們一定要嚴守財政的紀律，實施財政減債，做好開節流，組織整併，支出控管，如此，就有更多的錢來做事。」對於講出「台中」兩字，李眉蓁僅回可能太緊張口誤。

媒體再追問，第二題跟第三題的最後結論都是重複的，是否因準備不及？李說；「因為第二題的回答是老人，那老人其實我在上一題的時候剛好有講到，只是再加強一下，因為我不知道第三個委員，他問的是一樣的問題，所以我就再加強。」，不過政見會第二題的問題是如何照顧弱勢團體，第三題則是長照照護問題。

對於在政見會上表示要找吳益政當副市長，李眉蓁表示：「他是一個非常好，他的政策跟我也蠻相似的，所以我覺得我們兩個，如果未來在高雄市我當市長，他當副市長，我覺得未來高雄市一定會變的更好。」

最後對於陳其邁於政見會上感性表示「一路走來像極了愛情」，李眉蓁則說：「他說像極了愛情，那高雄就是我唯一的初戀。」