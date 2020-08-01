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「我們不是乞丐！」吳益政推財政自主：高雄有錢…中央跟著賺

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▲▼吳益政。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長補選辯論會，民眾黨籍候選人吳益政表示，未來會與高雄人民同心解決城市問題。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、徐愷昕／高雄報導

高雄市長補選唯一一場辯論會8月1日下午正式登場，3位候選人直球對決。民眾黨籍候選人吳益政在最後階段結論時，表示自己過去就有幫高雄市政府省預算的經驗，未來他將放下所有歧見，與高雄人民同心解決城市問題。

高雄市長補選辯論會進入尾聲，民眾黨籍候選人吳益政在最後階段說，一旦他當選，每週會參加行政院會議，以市長的角色，拜會立法院各黨團，與高雄立委合作，提案修改統籌分配款，比照德國分稅制，讓高雄財政自主，為自己負責，「我們不是乞丐，我們自己的賺錢，應該拿到合理的比例，高雄有錢，中央跟著賺錢」。

另外，提及氣候變遷問題，吳益政表示會成立氣候變遷專責副市長，推動城市產業、乾淨能源、城市設計、綠色交通、永續科技農業，五大領域，轉型高雄成為低碳、韌性的國際示範城市。課徵燃煤稅，專款專用回饋企業作為節能減碳的研發設備經費，將污染問題，化為環保商機。

至於如何將高雄工業生產城市，轉型為高雄工業設計之都，吳益政提出以左營眷村基為基地，招募1000個設計師、工業設計、建築設計、網路行銷公司、電影製作，文案專才，兩年計畫，讓這些人才協助高雄傳統產業升級加值，參與城市美學改造。

另針對高雄舊市議會再造，吳益政認為可以招募與區塊鏈、電子支付、AI、資訊安全以及大數據及IT相關運用的新創公司免費進駐，並提供市政府大數據及採購計畫，包含建立高雄幣、智慧城市、碳權交易等商機，並將高雄銀行轉型為新創產業投資銀行，參與投資。

最後，吳益政提起今（1）日早與氣爆自救會陳冠榮會長會面的事情，感性說，「我們過去因為一起面對氣爆後的問題，並肩合作、面對傷痛；也曾因為一些政治選擇不一樣有過爭執。但是站在高雄、站在城市問題之前，我們都願意先放下這些歧見，因為我們面對共同的過去、共同的未來，共同的故鄉，我們都是高雄人、都是高雄隊。」強調今天3黨一起競爭高雄市長，都不該為了各政黨贏得政權，不論最後誰當選，都應一起共同為高雄提更出好的建議。

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