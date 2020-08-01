長照產業化更重要！陳其邁：用靈活手段讓民間資金投資社會福利

記者蘇晏男／高雄報導

高雄市長補選公辦電視政見發表會1日下午2時半登場，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁在第三階段被問題長照議題時表示，長照的工作必須整合中央跟地方資源，所以市長需用更靈活、功能性財政手段。他指出，引進民間資金，共同投資社會福利資源，包括壽險基金是否可參與更多的社福事業跟公共事業，藉由民間豐沛資金，投資社會福利，自然而然，就會有更多年輕人願加入友善城市老人照顧的行列。

▲陳其邁參加高雄市長補選電視政見發表會。（圖／ETtoday攝影中心）

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院院長楊儀華詢問，高雄市目前65歲老人約有44萬人，約占總人口16％，且每年以2萬人速度增加中，所以老人照顧是很重要的議題，只是目前高雄共有900個里，卻只有330個老人關懷據點，很明顯不足，如何讓每里設有據點照顧長輩，如何讓高雄成為高齡友善城市，進一步開拓銀髮企業，吸引年輕人來高雄創業定居，請問你們給市民什麼樣的願景？

陳其邁表示，楊儀華點出現在老人醫療及高齡友善城市未來發展方向，若他擔任市長，將解決整個預算的問題。長照預算從2016年總統蔡英文當選，當時預算是50億元，後來今年他擔任行政院副院長的時候增加到400億元，未來也會每年增加到600億元的規模。

陳其邁指出，這600億元有2大目標，一個是建立日照中心，「我們希望每個學區都有一個日照中心」，協助長輩在地養老；第二個是加緊建造住宿型的長照機構，因為有些老人家失能狀況嚴重，所以必須到這些地方。他說，總共有8區會趕快建構，以所謂日照中心補足；另外有9區有住宿型長照機構。

陳其邁表示，「我必須來整合這些跨區服務」，再搭配小規模、多功能日照中心，及剛剛楊院長提到的社區關懷據點，或者是C級巷弄的長照站，這樣才能完整搭配長照機構部分。

陳其邁表示，他在行政院的時候，也解決一個問題。在2018年時，他特別關注長照人力不足，「我到行政院工作，就加快這兩年來補足長照人力」，所以高雄長照人力需求是約6200人，目前補足到6千人。

陳其邁提到，這1百到2百的人力差距，假如能跟高中職、護理學校或大學充分合作，一方面在行政院推動，包括讓整個照護人員薪資平均提高到3萬8千元，時薪提高到223元，有穩定收入；二方面也媒合偏鄉地區，因為照護量不足或受教育的機會減少，年輕人不願去偏鄉，所以我們必須把所有照護能量再增加。

在長照照護能量提升上，陳其邁強調，更重要的是能讓長照產業化，吸引更多年輕人到高雄，「聖功醫院在做的部分，就是從包括醫院，然後到急性病人，包括亞急性到慢性長照部分」，能做到無縫接軌，從現行90％增加更多嫁接比例，希望有更多的醫院能進行長照資源跟老人醫療的無縫接軌，這樣就能解決長照產業，更能加速用民間資源來進行長照照顧。

陳其邁還說，長照的工作必須整合中央跟地方資源，因為地方財政僵化造程預算編列上，很多在人事支出等上占據大多數預算，所以市長需用更靈活、功能性財政手段，包括引進民間資金，共同投資社會福利資源，這是他在行政院一直在做的事情，「怎麼做，包括這些壽險基金，是不是可以參與更多的社福事業跟公共事業」，藉由民間豐沛資金，投資社會福利，有更好的產業規模，自然而然，就會有更多年輕人願加入友善城市老人照顧的行列。