李眉蓁狂打預算+負債　陳其邁反譏「事實與數字引用錯誤」：很遺憾

記者洪正達／高雄報導

高雄市長補選進入最後14天，今天舉辦第一場，也是唯一一場政策辯論會，不過高達3300億的負債以及各項預算的擬定，似乎也成了民進黨在高雄執政的軟肋，被對手李眉蓁抓著狂打，陳其邁在會後聯訪時表示，因過去在中央的經驗，他對於預算的審查程序比較熟捻，話鋒一轉又反批對手文不對題，引用錯誤數字與事實，讓他覺得相當遺憾。

▲高雄市長候選人陳其邁政見會結束後接受聯訪。（圖／記者洪正達攝）



陳其邁指出，過去在行政院工作的經驗跟在立法院，對預算的流程、預算審查程序、中央地方的政策接軌較為熟悉，尤其在政策面上，例如產業政策，未來在國際大廠的投資，中央必須跟地方充分的合作，才能吸引更多的廠商來高雄投資，創造更多就業機會。

對於李眉蓁緊咬的3300億負債如何解決的問題，陳其邁表示，其實李眉蓁有一些事情不是那麼清楚，舉了很多數字就把所有責任推給民進黨，而且很多都是與事實不符的，例如中央對高雄的補助，假如加總統籌款、一般補助款跟計畫型補助，若以2011年為標準的話，每年增加都近100億，可能她對這些數字不清楚。

對於結論時，曾提到從2018選舉失利後，到2020再次披上戰袍的心情，像極了愛情，陳其邁也說，對於目前網路言論的的走向他都有在掌握，況且「’像極了愛情」這句話真的讓他蠻有感的，因此今天早上在順稿時才又將這句話加了進去，但最大的希望還是能為心愛的家鄉服務。