李眉蓁公開邀吳益政擔任副手　他尷尬苦笑：人帥才能被吃豆腐

記者黃子倩／高雄報導

公辦政見發表會上，高雄市國民黨的市長補選候選人李眉蓁在最後結論的時候，邀請市民朋友把票投給她，並強調如果當選，一定會邀請吳益政擔任她的副市長，對此，吳益政事後接受媒體訪問先是苦笑了一下，接著說他微笑表示「人帥才能被吃豆腐」，不過他不想被白吃豆腐，不忘強調「到目前為止會認同李眉蓁的人，大概都會認同我！」對於自己在公辦政見發表會上的成績也打了88分的好成績，顯然對自己的表現有信心！

▲李眉蓁在公辦政見發表會上公開邀請吳益政擔任她的副手。（圖／記者黃子倩翻攝）

吳益政坦言儘管事先做了充足的準備，一開始還是「稍微緊張」，但他仍為自己的表現打出88分的好成績，強調對政策的熟悉度上頗有自信！另外他不忘強調「我覺得如果認同眉蓁的人，如果到現在為止還會認同李眉蓁的人，大概都會認同我吧！包含支持陳其邁的（民眾）、你原本支持他的，如果你聽過我們政策，你用政策來決定我們的市長，我相信你會把我當作是第一優先。」

▲李眉蓁在公辦政見發表會上公開邀請吳益政擔任她的副手。（圖／記者黃子倩翻攝）

提到當選後的優勢，吳益政說：「我們是不分黨派的，我們對一個人才，不管是國民黨、民進黨，只要是好的人才我們都願意使用，包括說現在剩下2年多的任期，我不管是不是韓國瑜市長的幕僚，或者是陳菊、陳菊市長的政務官，有哪些人是好的人才，我們都知道，直接就上任後，我們就直接調任，就把現有的市政府的一些好的官員直接就調上來，不分黨派。」

現場也有媒體問到吳益政是不是在政見發表會上提到，民眾黨和柯文哲不夠了解高雄？對此，吳益政指出，民眾黨本來一開始就從北部下來，而民眾黨的不分區立委張其祿也懂高雄，吳益政強調他會那樣說，是因為他認為他「自己本身在高雄當民代18年了，所以比較懂高雄」但他強調說出這席話不代表認為別人不懂，對此特別作出澄清。

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