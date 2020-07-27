雲林農產物流與印尼國際商協簽訂合作備忘錄　預估年創千萬商機

▲印尼國際商業協會會長曾姍姍妤險長張麗善見證下，與台灣雲林農產物流公司董事長簡明欽代表簽約。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

印尼國際商業協會27日拜訪雲林縣府，並與台灣雲林農產物流股份有限公司簽署備忘錄，由印尼國際商業協會會長曾姍姍以及台灣雲林農產物流公司董事長簡明欽代表簽約；台印雙方長期以來就有很頻繁的交流，印尼國際商業協會此行即是受印尼總統府委託，與雲林縣洽接就農業、經濟等方面相談合作細節。

印尼國際商業協會會長曾姍姍及團隊來到雲林參訪，和雲林農產物流公司簽訂合作備忘錄。她表示，雲林縣非常樂意搭起互助合作的管道跟橋樑，透過MOU簽訂，不只讓農業農產品銷售管道更加暢通，同時也能分享農業技術經驗，希望未來以互信、互利、互助精神推動雙方農業與商業交流，促進更多合作機會。

印尼國際商業協會會長曾姍姍指出，上午參訪團先前往斗南農會精米廠參訪，對於雲林稻米的生產及品質留下深刻印象；雲林農產物流公司董事長簡明欽感謝縣府團隊，能積極協助縣內企業廠商及農民團體開拓海外市場，透過雲林農產物流公司的整合，將以縣內各鄉鎮市的優質農產品為主體，擴大雙方合作的範圍，持續深化南下政策，預估每年至少有千萬元經貿往來。

雲林縣長張麗善表示，雲林是農業大縣，具有優秀的生鮮蔬果以及農漁畜等各項農產品，農業產值已連續4年蟬聯全國第一，而印尼也是農業的大國，更擁有約2.6億的人口數，是全世界人口第四多的國家，每年仍有相當大的農產品進口需求，希望未來雲林與印尼的合作能更為密切，透過雙方的互動交流，將更多的雲林良品推廣到印尼，讓更多的印尼消費大眾能夠品嘗到最新鮮、優質的雲林農特產。

▲印尼國際商業協會此行即是受印尼總統府委託，與雲林縣洽接就農業、經濟等方面相談合作細節，增進深化彼此交流與合作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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