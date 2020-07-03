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工業局副局長楊伯耕到雲林　簽署「雲林褒忠農業機械科技園區」開發

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▲雲林縣長張麗善7月3日與經濟部工業局副局長楊伯耕在縣府水情中心簽署共同推動「雲林褒忠農業機械科技園區」開發。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善7月3日與經濟部工業局副局長楊伯耕在縣府水情中心簽署共同推動「雲林褒忠農業機械科技園區」開發。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣整體農業產值連年居冠，為國民提供穩定而優良的農產品，雲林縣長張麗善7月3日與經濟部工業局副局長楊伯耕在縣府水情中心簽署共同推動「雲林褒忠農業機械科技園區」開發，為雲林產業升級向前邁進一大步。

雲林褒忠農業機械科技園區位於褒忠鄉的馬光農場，規劃面積為270公頃，採分期分區辦理，第一期開發面積為90公頃，第二期開發面積為180公頃，此案為配合行政院南台灣新產業聚落發展及考量周邊農產品運輸成本，引進產業以農業機械產業、農業加值為主，及視實際產業需求搭配引進一般低污染之製造業。

▲雲林縣長張麗善7月3日與經濟部工業局副局長楊伯耕在縣府水情中心簽署共同推動「雲林褒忠農業機械科技園區」開發。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善7月3日與經濟部工業局副局長楊伯耕在縣府水情中心簽署共同推動「雲林褒忠農業機械科技園區」開發。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，縣府與經濟部工業局共同推動「雲林褒忠農業機械科技園區」開發，利用在地優勢吸引農業機械產業、農業加值等廠商進駐，實現「農工並重、產業升級、產品加值」等縣政理念。加上將辦理第15屆雲林國際農業機械暨資材展，期許園區的開發及廠商的引進，為雲林創造就業機會，能留下年輕子弟與吸引外來就業人口。

經濟部工業局副局長楊伯耕表示，對於北部工業的發展我們希望能夠將產業往中南部引進、帶動，所以選定雲林縣開發的褒忠鄉工業區，希望帶動產業發展，目前剛好因之前的美中貿易戰事件，經濟部推動台商回台、中小企業紮根的優惠措施，許多廠商需要土地，開發建設時會著重在周遭農業環境共融共存低污染，符合環保要求。

▲雲林縣長張麗善7月3日與經濟部工業局副局長楊伯耕在縣府水情中心簽署共同推動「雲林褒忠農業機械科技園區」開發。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣府與經濟部工業局共同推動「雲林褒忠農業機械科技園區」開發，利用在地優勢吸引農業機械產業、農業加值等廠商進駐。（圖／記者蔡佩旻攝）


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