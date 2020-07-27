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雲林口湖「牽水狀」文化祭登場　祭175年前大海嘯罹難先民

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▲金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善爺廟則準備上萬個紙糊水狀，供民眾寫上祖先姓名，進行超拔牽水狀儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善爺廟則準備上萬個紙糊水狀，供民眾寫上祖先姓名，進行超拔牽水狀儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

獲文化部認定為國家級無形文化資產及重要民俗文化，雲林縣口湖鄉「牽水狀」文化祭活動27日登場，為期二天，鄉民紀念175年前大海嘯罹難先民，分別在金湖、蚶仔寮、下寮仔有三座萬善爺廟進行追思祭典，金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善爺廟以超度科儀、放水燈及牽水狀追思先人，下寮仔則以各村村民徒步挑飯擔祭祖與夜間萬人塚點燈成為特色，成為當地每年重要祭典。

口湖牽水狀祭典源於1845年清朝道光25年，農曆6月7日深夜，雲林沿海發生大海嘯水災，造成口湖、四湖等地區淹沒9村莊，官方記載死亡人數超過2300人，其餘落海無法計算，民間則估算高達7000人喪生，且災後瘟疫又造成3000人病死，因無法逐一安葬，於是在口湖鄉下寮仔、台子村就地合葬成萬人塚。

▲金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善爺廟則準備上萬個紙糊水狀，供民眾寫上祖先姓名，進行超拔牽水狀儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲口湖萬善廟「挑飯擔祭祖靈」，每年上百人挑飯擔祭祖靈隊伍十分壯觀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

當地民眾每年在事發日稱為萬善同歸紀念日，以獨特的挑飯擔祭祖靈儀式，由口湖鄉的下崙、崙中、崙東、崙南、崙北及四湖鄉的箔子、箔東、廣溝、林東、林西、飛沙、飛東、三姓等合計13個庄的村民，準備豐盛的祭品，有雞鴨魚肉、菜脯、花生及碗粿等，再用扁擔挑著，步行2公里到下寮萬人塚聯合祭拜祖靈。

▲金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善爺廟則準備上萬個紙糊水狀，供民眾寫上祖先姓名，進行超拔牽水狀儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣口湖鄉「牽水狀」文化祭，分別在金湖、蚶仔寮、下寮仔有三座萬善爺廟進行追思祭典，金湖萬善爺廟萬善爺廟主祀背著八個孩童的「戰水英雄」。（圖／記者蔡佩旻攝）

而金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善爺廟則準備上萬個紙糊水狀，供民眾寫上祖先姓名，進行超拔牽水狀儀式，民眾手觸摸竹編紙糊的水狀，逆時針方向繞行，搭配誦經聲轉著轉著，有些人會起乩般的抓著水狀不斷點地、跳動、暴衝，甚至因而受傷，鄉民們早已見怪不怪，但外地人則覺得有種神秘色彩，因而常吸引一些民俗學者錄影紀錄，甚至做成節目。

民俗專家李寶全指出，水狀是一種以竹箴編紮、糊上花紙而成的圓桶狀物，高度約1公尺，中空成形，分為3層，由下而上為藍、黃、紅或紅、綠、紫三色，代表水界、陰界及天界，中間插著一支較長竹竿轉動狀旗，以引渡魂魄。

▲金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善爺廟則準備上萬個紙糊水狀，供民眾寫上祖先姓名，進行超拔牽水狀儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣口湖鄉「牽水狀」文化祭，金湖萬善爺廟轉狀拔渡法會會場。（圖／記者蔡佩旻攝）

李寶全表示，口湖牽水狀文化祭是以當年水難發生日，後人將先人亡故日作為祭祀時間，成為全國獨特民俗文化祭典，活動有挑飯擔祭祖靈、牽水狀超拔法會、萬人塚點燈、放水燈、走赦馬等，前往觀賞的民眾要注意，當日犯沖生肖請勿前往法師壇觀看，勿跨踏先人萬人塚及穿越法壇，需謹言慎行，忌說「鬼」字之外，別口不擇言胡亂說話，也可以摘些艾草、芙蓉或是平安符配掛在身避邪。

▲金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善爺廟則準備上萬個紙糊水狀，供民眾寫上祖先姓名，進行超拔牽水狀儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣口湖鄉「牽水狀」文化祭，金湖萬善爺廟準備法船準備儀式進行後燒化。（圖／記者蔡佩旻攝）

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