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雲林流動藝術饗宴　浪漫濕地嫣紅夕陽+音樂薰陶...遊客驚艷

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▲前雲門舞集團員趙敦毅，以水面景色與嫣紅夕陽為背景，結合雲林縣傑出表演團隊「太日樂集」，氣勢磅礡的鼓聲節奏，演出精采的舞立方。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲前雲門舞集團員趙敦毅，以水面景色與嫣紅夕陽為背景，結合雲林縣傑出表演團隊「太日樂集」，氣勢磅礡的鼓聲節奏，演出精采的舞立方。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣文化觀光處所策劃舉辦流動藝術饗宴活動於五月份開啟，分別於圖南咖啡故事館、虎尾糖廠酒精槽為背景，建構出展覽與表演活動，而第三站來到雲林縣口湖鄉成龍溼地，不同於前兩場場域背景，將以自然景觀及當地民眾生活日常為發想，並邀請蔦松藝術高中、舞立方趙敦毅與太日樂集舞團演出，策畫出不同以往的表演形式與展覽。

成龍溼地擁有著特殊的地理環境，在《綻放》表演安排上，將運用現地環境進行演出，蔦松藝術高中首先在「賞鳥牆」由豎笛三重奏為今日表演拉開序幕；接著於「高腳屋」則由弦樂團為大家帶來美妙的音樂；最後「連結」裝置藝術區，則由前雲門舞集團員趙敦毅，以水面景色與嫣紅夕陽為背景，結合雲林縣傑出表演團隊「太日樂集」，氣勢磅礡的鼓聲節奏，演出精采的舞立方。

▲前雲門舞集團員趙敦毅，以水面景色與嫣紅夕陽為背景，結合雲林縣傑出表演團隊「太日樂集」，氣勢磅礡的鼓聲節奏，演出精采的舞立方。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蔦松藝術高中首先在「賞鳥牆」由豎笛三重奏為今日表演拉開序幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府文化觀光處說明，一場突如其來的疫情，迫使大家停下腳步，在疫情的限制下，我們嘗試學著海明威的視角，回頭看著雲林，雲林是旅人的家鄉，城市人刻意追求身心靈陶冶，嚮往自然，但這卻是雲林人生活的日常。從雲林生活的哲思角度出發，結合各型態的藝術展演，透過場域移轉、媒材置換等方式，呈現出一場場精彩的流動藝術饗宴。

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君表示，流動藝術饗宴前兩場皆以歷史建築為背景，三部曲將跳脫前面兩場的框架，以自然景觀為舞台。今日活動以「綻放」為主題，搭配著成龍溼地優美的環境，進行一場環境議題探索、音樂薰陶的藝術饗宴。

▲前雲門舞集團員趙敦毅，以水面景色與嫣紅夕陽為背景，結合雲林縣傑出表演團隊「太日樂集」，氣勢磅礡的鼓聲節奏，演出精采的舞立方。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蔦松藝術高中管弦樂團於「高腳屋」則由弦樂團為大家帶來美妙的音樂。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳璧君接著説，因疫情的影響下，大家只能放下腳步，靜靜等待疫情舒緩；而身處台灣，幸運的我們，在疫情暫時解封之際，透過現場感受，透過網路分享，細細品味著藝術帶來的心靈療癒。

雲林縣長張麗善表示，搭配海洋音樂祭活動，為遊程民眾推出「微醺餐桌」隱藏版計畫。成龍溼地，因地理環境的關係，物產豐饒，食材新鮮美味，在夕陽西下的三合院前埕享用「成龍社區發展協會」成員們巧手料理的當地食材，並透過精緻擺盤與氛圍創造，讓「食」不僅品嚐到食材美味，也讓「食」成為一種藝術品。

▲前雲門舞集團員趙敦毅，以水面景色與嫣紅夕陽為背景，結合雲林縣傑出表演團隊「太日樂集」，氣勢磅礡的鼓聲節奏，演出精采的舞立方。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲搭配海洋音樂祭活動，為遊程民眾推出在夕陽西下的三合院前埕享用「微醺餐桌」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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