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拚威力彩頭獎！虎尾1彩券行號召集資36萬包牌　老闆：根據以往經驗...

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▲威力彩連槓47期，今(27)日晚將再度開獎，預估總獎金上看31億元，如果一注獨得，將會打破2015年後，史上最高獎金紀錄。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲威力彩連槓47期，今(27)日晚將再度開獎，預估總獎金上看31億元，如果一注獨得，將會打破2015年後，史上最高獎金紀錄。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

威力彩連槓47期，27日晚將再度開獎，預估總獎金上看31億元，如果一注獨得，將會打破2015年後，史上最高獎金紀錄，再度引起彩迷瘋狂，彩券行有民眾一口氣買了20幾張彩券，預估傍晚將出現許多公司、公務員以共同集資數萬包牌下注，虎尾一家彩券行號召民眾集資36萬元包牌，希望財神爺關愛簽中威力彩頭獎，把彩金帶回家。

彩迷為求當上「億萬富翁」，坊間出現各種怪異的求明牌手法，有人到土地公廟、財神廟找靈感，也有人廟宇中找虎爺公求財外，彩迷專去看撞毀的車輛車型、車號找明牌，就是希望將威力彩31億元獎金抱回家。

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▲威力彩連槓47期，今(27)日晚將再度開獎，預估總獎金上看31億元，如果一注獨得，將會打破2015年後，史上最高獎金紀錄。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣虎尾玖億彩券行，陳姓業者表示，自己平常就有在試算，上次就用14個號碼去串連組合，第二區採全包方式，效果不錯。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣虎尾九億彩券行，在臉書上號召彩迷共同集資，以一股3600元，預計號召100組，目前已集資70多股，金額27多萬元。陳姓業者表示，自己平常就有在試算，上次就用14個號碼去串連組合，第二區採全包方式，效果不錯，這次則用分兩組方式，38個號碼減掉6個號碼，剩下32個號碼再除以2，就剩下16個號碼，下去拚看看，分兩組每一組採16個號碼，就希望其中一組6個號碼全開，但就看配得到還是配不到，而採顧第一區，寧可第二區特別號全包，不要去猜哪個號碼會開，以免因小失大。

▲威力彩連槓47期，今(27)日晚將再度開獎，預估總獎金上看31億元，如果一注獨得，將會打破2015年後，史上最高獎金紀錄。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣虎尾玖億彩券行，在臉書上號召彩迷共同集資，以一股3600元，預計號召100組，目前已集資70多股，金額27多萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六市大發財彩券行剛好在傳統市場旁，許多婆婆媽媽利用上菜市場買菜，順便買威力彩彩券，上午買威力彩民眾，進進出出人潮沒有間斷過，有人一口氣買了20多張電腦選號，希望號隨機配號，帶來好財運；民眾陳小姐說，億萬富翁大家多想當，有買就有希望，沒下注則連機會都沒有。

▲威力彩連槓47期，今(27)日晚將再度開獎，預估總獎金上看31億元，如果一注獨得，將會打破2015年後，史上最高獎金紀錄。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市大發財彩券行剛好在傳統市場旁，許多婆婆媽媽利用上菜市場買菜，順便買威力彩彩券，進進出出人潮沒有間斷過。（圖／記者蔡佩旻攝）

大發財彩券行曾姓業者指出，很多公司員工以集資方式下注威力彩，大都以1萬至2萬多有，也有公務人員每人出資100元合力下注，從1千元到數千不等，也有許多民眾買全餐第一區選6個號碼，第二區特別號採全配，中獎機率較高，因第一區六個號碼全中，第二區號碼沒開出，只能拿二獎，頭獎拱手讓人。

▲威力彩連槓47期，今(27)日晚將再度開獎，預估總獎金上看31億元，如果一注獨得，將會打破2015年後，史上最高獎金紀錄。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市大發財彩券行剛好在傳統市場旁，許多婆婆媽媽利用上菜市場買菜，順便買威力彩彩券。（圖／記者蔡佩旻攝）

大發財彩券行曾姓業者表示，威力彩今晚開獎，今天周一上班日，中午出現一波下注人潮，預計下午5點後下班時間，將湧現購買威力彩人潮，直到封關為止。

▲威力彩連槓47期，今(27)日晚將再度開獎，預估總獎金上看31億元，如果一注獨得，將會打破2015年後，史上最高獎金紀錄。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲威力彩31億高獎金再度引起彩迷瘋狂，彩券行有民眾一口氣買了20幾張彩券。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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