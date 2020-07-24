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申請地政謄本、稅籍清單免奔波　雲林20鄉鎮公所讓民眾「在地申請」

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▲雲林縣府地政單位於20個鄉鎮市公所設置謄本櫃台，與公所合作讓農民就近至公所申請謄本，免再奔波地政事務所，創造在地申請。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣稅務局亦透過遠端視訊科技，至6個地政事務所以提供房屋稅籍證明、財產清單等26項稅務服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農業災害損失牽制著農民生計，雲林縣政府為減少災損補助申請奔波，縣府地政單位於20個鄉鎮市公所設置謄本櫃台，與公所合作，依據「輔導上線」、「授權核發」、「常態開設」及「機動支援」4大原則，讓農民就近至公所申請謄本，免再奔波地政事務所，創造在地申請、補助效率及災損救助之有感便民措施。

雲林縣長張麗善表示，責成農業處及地政處與20個鄉鎮市公所研商討論後，由地政單位於20個鄉鎮市公所設置謄本櫃台，讓農民就近申請，免先奔波地政事務所申請謄本，縮短農民申請距離，提升災損補助效率。

雲林縣長張麗善說，除農災申請升級外，雲林縣稅務局亦透過遠端視訊科技，將服務觸角延伸至本縣6個地政事務所（斗六、斗南、西螺、虎尾、北港、台西），以提供房屋稅籍證明、財產清單等26項稅務服務，讓民眾於地政事務所即可拿到所需資料，免再往返奔波地政與稅務機關。

▲雲林縣府地政單位於20個鄉鎮市公所設置謄本櫃台，與公所合作讓農民就近至公所申請謄本，免再奔波地政事務所，創造在地申請。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣府地政單位於20個鄉鎮市公所設置謄本櫃台，與公所合作讓農民就近至公所申請謄本，免再奔波地政事務所，創造在地申請。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

地政處長黃凱達表示，以往農民災損補助申請期間，常需勞駕受災之農民至地政事務所申請謄本，造成地政事務所謄本櫃台大排長龍，更常因不耐久候，造成民怨，為體恤辛苦耕作之農民，免於奔波地政事務所及公所之間，特於本縣20個鄉鎮市公所設置謄本櫃台，讓農民免再舟車勞頓，就近至公所申請謄本即可，大大降低民眾之不便，亦提升災損補助之效率。

稅務局長張永靖表示，稅務局自2013年開始與本縣公所合作採用遠端視訊，民眾可就近在公所申辦取得稅務資料，現在更將服務觸角進一步延伸至本縣6個地政事務所，同樣採遠端視訊的方式，提供房屋稅籍證明等26項稅務服務，爾後，民眾至地政事務所辦理房屋保存登記需要房屋稅籍證明或申請地籍謄本需要財產清單等，皆可透過視訊與稅務局連線確認身分後，由地政事務所輸出資料，民眾即可立即索取，免往返奔波地政與稅務機關，希望民眾多加利用。

▲雲林縣府地政單位於20個鄉鎮市公所設置謄本櫃台，與公所合作讓農民就近至公所申請謄本，免再奔波地政事務所，創造在地申請。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善表示，責成農業處及地政處與20個鄉鎮市公所研商討論後，由地政單位於20個鄉鎮市公所設置謄本櫃台，讓農民就近申請。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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