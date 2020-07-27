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地瓜球攤三倍券掛蛋請假了！東南夜市5小時狂吸70萬　他賣的「一下就軟」也哭哭

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺東南觀光夜市每週一次於周日設攤，繼上週兌券金額達42萬這週東南觀光夜市管理處加碼準備60萬現金備戰，9點開始攤商陸續前往排隊，11點不到振興券已兌現超過60萬元； 《ETtoday新聞雲》實際查訪，本週冠軍業者是寵物用品攤商，兌現2萬多元；而最後一名則是泰式冰棒攤，換兌振興券0張。

▲雲林縣西螺東南觀光夜市，加碼準備60萬現金備戰，晚間11點不到振興券已兌現超過70萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣西螺東南觀光夜市，加碼準備60萬現金備戰，晚間11點不到振興券已兌現超過70萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

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許多民眾7月15日拿到振興實體券後紛紛開始尋覓何處能使用，西螺東南觀光夜市於19日週日透過發傳單、廣播等方式宣傳，夜市中所有攤商可盡量向消費者收取振興券，收攤可立即向管理處兌現，在第一週猛衝42萬兌券佳績，攤商各個笑得合不攏嘴；第二週昨（27）日晚間雖加碼準備60萬現金備戰，沒想到11點未到已突破70萬，業績幾乎是翻倍成長。

▲雲林縣西螺東南觀光夜市，加碼準備60萬現金備戰，晚間11點不到振興券已兌現超過70萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺東南觀光夜市繼上週收兌42萬，後續處理作業整整讓會計加班數小時，這週則讓攤商一起「分工合作」完成兌換前置作業。（圖／記者蔡佩旻攝）

《ETtoday新聞雲》實際尋訪，販售手機配件業者表示，上週振興券約收兌8千多，這週業績小升為9200元，不過普遍看來振興效應帶來的現金流消費力其實也是相當可觀；而本週生活類冠軍為寵物用品攤，業者眉開眼笑表示振興券約收了2、3萬元，販售寵物配件飾品及寵物零食，不少民眾溺愛寵物不吝嗇將振興券使用在汪、喵星人身上，而上周唯一一攤沒收到振興券的地瓜球，這周日則沒來擺攤，管理處說明是「請假」。

▲雲林縣西螺東南觀光夜市，加碼準備60萬現金備戰，晚間11點不到振興券已兌現超過70萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲寵物用品攤商業者眉開眼笑表示振興券約收了2、3萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

相對生活用品類高價物品比較下，零食販售攤卻一直是振興券使用率最低的區塊，販售寒天Ｑ棒的攤商向記者表示，一兩週以來大概每天只會收到1張至2張的200元振興券，Ｑ棒一支10塊錢買十送一，一張振興券買22支回家冰就能吃很久了。

但賣冰的攤商就沒這麼幸運，林姓業者苦笑指出，販賣的是獨家泰式古早味冰棒一支僅10元，冰棒從冰桶取出後必須立即食用，一家人逛夜市頂多5、6個人，不會有一次買20支的機會，所以7月15號以來收到振興券的次數是零。

▲雲林縣西螺東南觀光夜市，加碼準備60萬現金備戰，晚間11點不到振興券已兌現超過70萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲販售韓天Ｑ棒的林姓攤商表示，一兩週以來大概每天只會收到1張至2張的200元振興券。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺東南觀光夜市總幹事黃建發表示，繼上週收兌42萬，後續處理作業整整讓會計加班數小時，這週採取「攤商共同參與」方式，多準備統編章與帳號章讓攤商一起「分工合作」完成兌換前置作業，這樣才有更多的振興參與感；黃建發説，這週準備60萬元備戰不夠用，金額較大者另以銀行匯兌方式交付，截至11點總額直逼80萬，幾乎是上週翻倍。

▲雲林縣西螺東南觀光夜市，加碼準備60萬現金備戰，晚間11點不到振興券已兌現超過70萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林姓業者苦笑指出，販賣獨家泰式古早味冰棒一支僅10元，冰棒從冰桶取出後必須立即食用，不會有一次買20支的機會，所以7月15號以來收到振興券的次數是零。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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