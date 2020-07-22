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雲林縣府與慈濟簽署「合作共善」備忘錄　贈救災物資255架福慧床

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▲慈濟基金會捐贈255架福慧床，每床價值逾五千元，除消防局50床、衛生局5床外，各鄉鎮市公所200床由縣府統籌分配，災時再由縣府統籌調度鄰近地區運用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日雲林縣⾧張麗善與慈濟基金會執行⾧顏博文共同簽訂「合作共善」備忘錄。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為促進環保生態推廣教育，建立慈善關懷及防災合作機制，今(22)日縣⾧張麗善與慈濟基金會執行⾧顏博文共同簽訂「合作共善」備忘錄。雲林縣政府與慈濟基金會攜手合作，一起推動慈善防災、環保生態，慈濟基金會捐贈255架福慧床，強化防救災物資與量能。

雲林縣政府與慈濟基金會共同推動「安穩家園 美善社區」計畫，提供獨居⾧者及弱勢家庭居家安全改善、從照顧到共餐至貧童助學等服務。現階段經雲林縣政府接洽有合作意願且經慈濟基金會評估後，擇定於虎尾鎮堀頭社區先行試辦，後續再依服務量能逐漸擴充辦理據點，期許讓縣民更加感受到社會上的溫暖與愛。

▲慈濟基金會捐贈255架福慧床，每床價值逾五千元，除消防局50床、衛生局5床外，各鄉鎮市公所200床由縣府統籌分配，災時再由縣府統籌調度鄰近地區運用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲慈濟科技將回收寶特瓶脆化後塑化成再生聚脂粒，在進而製成各種環保桌椅、福慧床。（圖／記者蔡佩旻攝）

在慈善救災合作機制中，慈濟基金會捐贈255架福慧床，每床價值逾五千元，除消防局50床、衛生局5床外，各鄉鎮市公所200床由縣府統籌分配，災時再由縣府統籌調度鄰近地區運用，未來供應雲林縣災時避難收容處所民眾使用，也可提供消防、衛生人員於環境條件不佳的救災、防疫現場或⾧時間輪值救災及訓練時，能有舒適的休息環境。

雲林縣長張麗善表示，感謝慈濟⾧期做了無數的公益，整合慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文、及各項多元合作計畫，公部門力量有限而民間力量無窮，簽署合作共善備忘錄讓政府與民間合作更有系統並能具體落實；非常感謝慈濟的力量，深入社會裡每個需要的角落，讓我們攜手合作，慈善共享，打造幸福、健康、永續的宜居城市。

▲慈濟基金會捐贈255架福慧床，每床價值逾五千元，除消防局50床、衛生局5床外，各鄉鎮市公所200床由縣府統籌分配，災時再由縣府統籌調度鄰近地區運用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲慈濟基金會捐贈255架福慧床，每床價值逾五千元，除消防局50床、衛生局5床外，各鄉鎮市公所200床由縣府統籌分配，災時再由縣府統籌調度鄰近地區運用。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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