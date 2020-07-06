振興花卉產業　雲林縣府攜手花農虎尾故事館「展花香」

▲雲林縣政府和農糧署共同推動花卉產業振興計畫，與虎尾鎮農會合作以雲林在地生產的花卉在虎尾雲林故事館搭配出美麗而優雅的布置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮是雲林縣重要的花卉生產基地，縣府為了振興活絡花卉產業，和農糧署共同推動花卉產業振興計畫，並與虎尾鎮農會合作，以雲林在地農民生產的洋桔梗、蝴蝶蘭及文心蘭等花卉在虎尾雲林故事館搭配出美麗而優雅的布置，讓民眾「花」現雲林感受到滿滿的花香，展期將持續一個月。

虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠表示，雲林故事館是日式房舍，為虎尾郡役所的郡守官邸，是當時虎尾階層最高的「屋敷」，目前在雲林故事人協會工作團隊的經營下，每周都有藝文活動，希望大家來到虎尾時都能感受到虎尾滿滿的文藝幸福氣息。

黃鈺惠說，今天活動現場花卉展示看似簡單，卻是工作人員用心佈置成果，雲林在地栽種生產最好的花材，包含蝴蝶蘭、文心蘭，洋桔梗都在此呈現給民眾欣賞。

雲林縣長張麗善表示，花卉價格已逐步回穩，縣府也陸續與各農會在虎尾、古坑、四湖等地進行校園花卉教育，虎尾鎮農會採用洋桔梗為主體搭配其他花材讓虎尾農工、平和國小、惠來國小及虎尾國小等學生進行創意花卉組合，小朋友們在農會人員的教學下，都充滿開心的笑容，讓花香跟笑聲同時飄滿校園。

▲雲林故事館是日式房舍，為虎尾郡役所的郡守官邸，搭配多樣蘭花佈展不僅充滿文藝幸福氣息，更賞心悅目。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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