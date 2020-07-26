雲林兒童創造性戲劇營　副縣長謝淑亞扮魔法師唸咒語揭開序幕

▲雲林縣兒童文學營開辦至今已邁入第8年，回首來時路，藉由認識家鄉、走讀社區等不同形式，融入在地情懷，是一種生活的交流與互動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府以「戲戲品味說地方」為主題，讓孩子準備雲林故事分享，結合大開劇團劉仲倫團長帶領的專業師資群，分別以山線、海線兩組學生來進行雲林故事說書人與人物定格照片的表演形式，透過肢體伸展、角色模擬練習、地方故事等活動，將文學與戲劇做一進階的翻轉整合，讓雲林的兒童文學創作更超越，更精彩。

「雲林兒童創造性戲劇營~戲戲品味說地方」今（25）日由副縣長謝淑亞飾演故事魔法師，唸一段咒語「雲林故事真有趣，又說又演好開心！Magic」揭開這場雲林故事戲劇的序幕，帶領現場孩子以及家長們一起戲戲品味，雲林孩子們共同創作的戲劇小品-雲林故事，舉凡地名的由來、特色特產、地景及特色人物傳說、軼事等，感受孩子們在這大自然的舞台上，不管是舉手投足、眼眸神情、聲音表達等都充滿生命故事的渲染力。

副縣長謝淑亞表示，滿眼綠意的自然環境與豐富多樣的生態資源，是上天賜予雲林最珍貴的禮物，更是孩子們文學創作與美感經驗的最佳情境教材。雲林縣兒童文學營開辦至今已邁入第八個年頭，回首來時路，藉由認識家鄉、走讀社區等不同形式，融入在地情懷，由感官出發、從心靈著手，讓寫作不只寫作，而是一種生活的交流與互動。

文化觀光處長陳璧君表示，今年縣府以「戲戲品味說地方」為主題，並結合專業表演藝術工作者，讓孩子透過戲劇訓練更有自信，透過雲林故事更加了解雲林，將文學與戲劇做一進階的翻轉整合，不僅提升孩子文學與藝術統整創作的興趣，也開拓雲林孩子文學戲劇的新視野，讓孩子學會表達真誠、顯現更闊達的情感，不僅提升雲林孩子的文學與藝術素質，更能親身體驗表演藝術與文學之美。

▲「雲林兒童創造性戲劇營~戲戲品味說地方」今日由副縣長謝淑亞擔任魔法師 揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►二手票券豐富你的生活



►偷偷分享少女秘密！

【其他新聞】

►2020雲林海洋音樂祭 舞立方趙敦毅明日成龍溼地磅礴開場

►23年來活豬外銷香港首例！雲林種豬業者興奮幫送機再創光榮

►百年瑞春醬油捐百萬元 西螺福興宮太平媽祖整建添經費

►雲林虎珍堂在地糕點 以台灣地瓜為材摘比利時風味 ITQI一星評鑑