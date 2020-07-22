快訊／護照正名案過關　立法院決議強化「台灣」、「TAIWAN」辨識度

▲立法院臨時會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會22日繼完成「國民法官法」三讀後，接續處理華航、護照更名公決案。在護照更名案部分，民進黨團提案要求行政部門應就如何進一步提升我國護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度研提具體作法，經院會表決，出席委員64人全數投贊成票通過。

民進黨團提案內容指出，護照封面登載我國國名為中華民國 REPUBLIC OF CHINA，雖在2003年加註「TAIWAN」，已與中國有所區隔，但是我國護照仍時有遭誤認為中國。近來，因中國隱匿嚴重特殊傳染性肺炎疫情，導致武漢肺炎肆虐全球，至今已造成數百萬人確診、數十萬人死亡，進而使得全球經濟大衰退，引發世界各國對中國大加撻伐，也頻傳亞裔人士因此遭受歧視。而國人入境他國時，更常因護照封面文字「CHINA」造成他國無法清楚辨識，進而被誤認為來自中國。

民進黨團提議，行政部門應就如何進一步提升我國護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度研提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行之便利與安全。

另外，台灣基進立委陳柏惟則提案，要求政府應立即發行更改，我國護照封面及個人資料頁國名為「台灣 TAIWAN」之新版護照，以提供民眾選擇使用原版或新版護照。不過，經院會表決，民進黨團提案以出席64人，64贊成票通過。

▲中華民國護照。（資料照／記者賴文萱攝）

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