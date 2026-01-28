「外包車手」領340萬跑了！小情侶慘揹鍋遭囚摩鐵　家長捧錢救人

▲一對小情侶找友人當外包車手提款，沒想到被捲款逃逸，害兩人被押走。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子與已故的盧姓詐團共犯，前年將領款工作層層「外包」給一對高中情侶檔，不料情侶找來的友人「阿康」領走340萬元後竟捲款失蹤，黃、盧兩人交不了差，竟將這對小情侶擄走「抵債」，嚇得家長抱錢救人，事後黃男也被起訴，高雄地院審理後依恐嚇取財罪判黃男徒刑2年。

判決指出，詐騙集團的車手頭盧男原將收款任務交給小弟黃男，黃男再轉包給張簡姓少年，最後由張簡找上簡姓高中生與王姓女友。王女異想天開，再請友人「阿康」代領，沒想到「阿康」看到340萬現金見財起意，直接上演「人間蒸發」，讓這對情侶檔瞬間從仲介變成詐團眼中的「肥羊」。

前年4月13日，黃、盧兩人不甘損失，約出小情侶後隨即限制行動，更惡劣地拍下兩人被綁的照片傳給家長，恐嚇「拿錢換人」。簡男父母驚恐之下，急忙抱著40萬元趕往救子，簡男被囚4小時後獲釋，但王姓少女就沒這麼幸運，王母到場後雙手攤開表示「沒錢」，氣得對方將少女強行押往鳳山某摩鐵囚禁，王母後來採取「哀兵政策」，軟化態度稱會設法借錢，少女在受困14小時後才驚險脫身。

警方接獲報案後將涉案人士一網打盡，高雄地院審理期間，黃男坦承犯行，法官考量其手段惡劣，依恐嚇取財等罪判處2年徒刑；主嫌盧男因已過世獲不起訴，張簡少年則交由少家法院保護管束，全案可上訴。