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快訊／年滿23歲可任國民法官！　「國民法官法」參審制三讀通過

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▲▼立法院臨時會 挑燈夜戰 國民法官法草案三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院臨時會完成國民法官法三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓、林銘翰／台北報導

立法院臨時會22日三讀通過《國民法官法》草案，明定年滿23歲以上等國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格，若是年滿70歲以上者或公私立在學學生等，則可拒絕成為國民法官、備位國民法官。

關於人民參與審判制度，司法院、行政院及民進黨立委周春米提出《國民參與刑事審判法》草案，總共有113條條文，由於各黨團也分別提出草案版本，歷經3次朝野協商約保留100條條文，並送交院會處理。

▲▼立法院臨時會 國民法官法草案不斷電表決完成二讀 國民黨舉牌抗議 民進黨開心合影 兩樣情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院三讀通過國民法官法，民進黨立委開心合影，國民黨立委舉牌抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院臨時會 國民法官法草案三讀 不斷電表決 立委累了國民黨舉牌抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院臨時會自20日下午2時30分開始處理《國民參與刑事審判法》草案，經過二讀通過，確認法案名稱定名為《國民法官法》，由於處理速度緩慢，且每條條文均有多位朝野立委登記發言，民進黨團於21日下午5時10分提案，針對21至22日的會議，延長開會時間到討論事項第3案審議完畢。

歷經約30個小時的表決大戰，《國民法官法》終於在23日上午6時完成二讀，立法院副院長蔡其昌裁示，將於上午9時繼續開會，力拚《國民法官法》在臨時會的尾聲三讀通過。

三讀條文明定，進行國民參與審判的案件，由法官3人及國民法官6人共同組成國民法官法庭，共同進行審判。年滿23歲且在地方法院管轄區域內，繼續居住4個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格，而國民法官的選任程序不得公開。

▲▼立法院臨時會處理國民法官法 民進黨總召柯建銘發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨總召柯建銘發言。（圖／記者屠惠剛攝）

條文規定，曾受有期徒刑以上刑之宣告確定或褫奪公權（尚未復權）等情形，不得被選任為國民法官、備位國民法官。若身分為正副總統、民意代表、政務人員、現役軍人、警察，以及司法官考試、律師考試及格人員、未完成國民教育人員等，不得被選任為國民法官、備位國民法官。

三讀條文明定，年滿70歲以上者；公立或已立案私立學校的教師、在校學生；執行國民法官、備位國民法官職務有嚴重影響其身心健康之虞等情形；因生活上、工作上、家庭上的重大需要致執行國民法官、備位國民法官職務顯有困難等，得拒絕被選任為國民法官、備位國民法官。

▲▼立法院臨時會 國民法官法草案三讀 不斷電表決 立委累了國民黨舉牌抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院臨時會徹夜表決國民法官法，立委累了閉目養神休息。（圖／記者屠惠剛攝）

條文也規定，到庭的國民法官、備位國民法官，法院要給付日費、旅費及相關必要費用，相關辦法由司法院定之。

此外，為了讓國民法官可以全心參與、順利行使其義務，三讀條文明定，國民法官、備位國民法官於執行職務期間，或候選國民法官受通知到庭期間，其所屬機關、學校、團體、公司等應給予公假，並不得以其現任或曾任國民法官等為由，給以任何職務上不利的處分。

不過，國民法官若不於審判期日或終局評議時到場，或在終局評議時拒絕陳述、以其他方式拒絕履行職務，得處新台幣3萬元以下罰鍰。倘若現任或曾任國民法官、備位國民法官，無正當理由而洩漏評議秘密，則處1年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金

三讀條文明定，國民法官及備位國民法官要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。此外，若是對國民法官及備位國民法官，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益，則處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。本法自112年1月1日起施行。

▲▼立法院臨時會處理國民法官法 馬拉松逐條表決 吃便當 柯建銘VS時代力量立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院臨時會馬拉松逐條表決國民法官法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼「你累了嗎…？」立法院臨時會處理國民法官法 表決民進黨版提案時 黨籍立委何志偉一度舉錯牌 舉成反對 立刻回到座位改牌舉贊成 並自嘲要罰500（ 連續畫面 ）。（圖／記者屠惠剛攝）

▲表決民進黨版提案時，何志偉一度舉錯牌，立刻回到座位改拿「贊成」牌，並自嘲要罰500。（圖／記者屠惠剛攝）

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