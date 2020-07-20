ET民調／兩岸若爆發衝突　40.9％願意上戰場、75.2％認同恢復徵兵制

▲國軍實施飛彈射擊。（示意圖／國防部提供）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文在2020總統大選連任成功後，有學者專家分析認為，民進黨政府打出「親美抗中」的策略雖然讓台灣在國際上打開知名度，但也使兩岸關係逐漸緊張，特別是《港版國安法》過關後，台灣內部開始有危機意識，民眾對國家的認同感大幅提升。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新調查，若兩岸爆發衝突，40.9％民眾願意上戰場，75.2％民眾認同恢復徵兵制。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2020年7月15日至16日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為2,640份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.91％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

對於2020年美中關係持續緊張，台海情勢隨之增溫，甚至有學者斷言台海三年內可能爆發戰爭，調查結果顯示，如果兩岸真的爆發衝突，有40.9％民眾表示願意自己或家人上戰場保衛台灣，有49.1％民眾表示不願意上戰場。

▲台灣重大議題民意調查。（圖／ETtoday民調中心）



透過交叉分析發現，在願意上戰場的人口特徵上，以男性、30-39歲、政黨傾向偏綠（民進黨、時代力量、泛綠支持者）為主。

另外，若兩岸開戰，願意上戰場的民眾比例越來越高，顯示港版國安法以及美中關係等因素，讓國人的危機感以及愛國意識增加，而民調結果也顯示，有高達75.2％民眾認同要恢復徵兵制（18歲以上的男性，要當兩年兵），讓台灣有更多的兵源保衛台灣。

值得注意的是，此次調查結果若與2018、 2019年的調查結果相較，願意自己或親人上戰場的比例大幅度增加，前兩年一的比例分別為23.6%、32.7%，今年的數字則是上升到40.9％，顯示港版國安法通過以及美中關係等因素，讓台人的危機感以及愛國意識增強。

另一方面，不願意上戰場的比例也有下滑的趨勢，2018年的比例為73.3％，2019年為52.2%，今年則是49.1%。

關於台灣和中國大陸的關係，始終為執政黨必須面對的難題之一，《ETtoday新聞雲》民調中心統計，有50.8%民眾傾向兩岸維持現狀（包含「暫時維持現狀以後再說」27.5%以及「永遠維持現狀」23.3%），有11.6%民眾傾向兩岸統一（包含「立即統一」4.8%以及「先維持現狀未來再統一」6.8%），32.7%民眾傾向台灣獨立（包含「先維持現狀未來再獨立」20.5%以及「立即獨立」12.2%），4.9%民眾未表示意見。

至於民眾對於兩岸交流的態度，《ETtoday新聞雲》民調顯示，有56.0%民眾支持「先擱置爭議，兩岸維持經濟交流與往來」，其次有22.7％民眾認為，「在大陸不承認台灣事一個主權獨立的國家的前提下，拒絕和陸方有往來」，另外有13.2％民眾認為，可以接受「兩岸同屬一中」擴大雙方經濟與政治關係的交流，8.1％民眾沒意見。

而在《港版國安法》通過之後，有不少香港人想移民台灣和取得居留權，蔡政府同時也表示會對香港人提出「人道救援行動方案」，用台灣資源協助港人來台的居留、安置進行完整規劃。

根據《ETtoday新聞雲》調查統計，51.1%民眾不支持大幅放寬香港人移民台灣（不太支持30.6％、非常不支持20.5％），41.1％民眾表支持（12.9％非常支持、28.2％還算支持），7.8％民眾沒意見。

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