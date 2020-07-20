ET民調／又愛又怕！僅13％民眾規劃出國玩　65.4%反對現在開放觀光客　

▲出國旅遊。（示意圖／記者賴文萱攝）



政治中心／綜合報導

台灣防疫新冠肺炎疫情已趨緩，國內旅遊也全部解禁，不少國家逐漸開放邊境，然而全球疫情仍快速上升，7月16日全球新增病例逾24萬例創新高，民眾對於這樣的國外疫情仍有疑慮。根據《ETtoday新聞雲》民調中心調查顯示，65.4%反對現在開放觀光客入台，此外，雖然有國家已開放邊境，但僅13％民眾規劃出國玩。

新冠肺炎虐全球，許多國家在疫情趨緩後放寬邊境管制，結果導致疫情升溫。以美國為例，近日放寬管制措施後，疫情回升至每日新增超過6萬例，與中南美洲被列為疫情流行最嚴峻的地區。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新調查，民眾對於目前全球疫情的狀態為何？有54.0%民眾認為「非常不穩定，國人出境染疫風險非常高」，29.2%民眾認為全「不太穩定，國人出境有染疫風險」。

另外，有9.2%民眾認為「還算穩定，出境染意風險低」，3.5%民眾認為「非常穩定，出境沒有染疫風險」，4.2％民眾表示不知道。

而在後疫情時代，許多國家慢慢放寬邊境管制，民眾是否規劃未來幾個月出國？根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有高達82.4％民眾表示不會，僅13.0％民眾會規劃未來幾個月出國，4.6％民眾沒意見。

至於國人是否支持逐步開放國際觀光客入境？根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，高達65.4%民眾不支持逐步開放讓國際觀光客入境（含「不太支持」43.6%以及「非常不支持」21.8%），10.0％民眾支持開放、21.2％民眾還算支持，3.3％民眾沒有意見。

此次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2020年7月15日至16日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為2,640份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.91％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／兩岸若爆發衝突 40.9％願意上戰場、75.2％認同恢復徵兵制

► ET民調／台灣能源轉型要付出4種代價 23.4%選出第二名是「限電」

► ET民調／三倍券刺激好用？ 62.9％民眾用於「日常生活開銷」

相關新聞...

► ET民調／陳菊8月1日就任 50.8％民眾支持廢除監察院、考試院

► ET民調／多國首批解禁未見台灣 26.5%民眾：無法證實沒有「無症狀感染者」

►振興一下我們的美麗